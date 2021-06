Se billedserie I Skævinge har man i mange år ønsket sig en kunstgræsbane som den, der er på Selskov Stadion. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Kunstgræs koster mere end planlagt - meget mere

Hillerød - 11. juni 2021 kl. 06:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

De lidt over fem millioner kroner, som er sat af i budgettet til den længe ventede kunstgræsbane i Skævinge, er ikke nok. Der er brug for flere penge, og Økonomiudvalget skal derfor i næste uge tage stilling til, hvordan de manglende penge skal findes.

- Jeg skal være den første til at beklage, at vi ikke har kunnet holde projektet til det budgetterede beløb, siger Hanne Kirkegaard (V), formand for Idræts- og Sundhedsudvalget.

850.000 kroner fundet Udvalget havde sagen på dagsordenen som et lukket punkt i denne uge. Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt í sagen, men af hensyn til kommunens økonomiske interesser, hvis det eventuelt skulle blive nødvendigt at genudbyde opgaven, har det ikke været muligt at få oplyst, hvor mange penge, der mangler til projektet.

Hanne Kirkegaard regner dog ikke på nuværende tidspunkt med, at det bliver nødvendigt at genudbyde projektet.

Af referatet fra udvalgets møde onsdag fremgår det, at det er muligt at tilføje 750.000 kroner til banen. Penge der ellers var afsat til Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus (SKIF) til et fodbolddepot og en mindre renovering af omklædningsrum. Flytningen af pengene er godkendt af bestyrelsen i IS Skævinge Fodbold og af SKIF-projektets styregruppe. Derudover har foreningen Kunstgræs Skævinge og IS Skævinge Fodbold tilbudt at skyde 100.000 kroner i puljen.

Ifølge Hanne Kirkegaard er der behov for at tilføje flere penge end de tilsammen 850.000 kroner, men hun vil ikke komme nærmere ind på, hvor mange penge, det drejer sig om.

Metalpriser og jord Det er flere ting, der gør, at kunstgræsbanen bliver dyrere end planlagt. Dels er der udgifter til jordarbejde på grund af ustabile jordbundsforhold på banen. Derudover er priserne på metal steget, hvilket gør det dyrere at opsætte boldhegn. Der har også været behov for at tilføre flere penge til rådgivning på grund af miljøkrav, blandt andet for at sikre, at banen ikke tilfører yderligere salt, da Skævinges to drikkevandsboringer i forvejen har en naturlig høj koncentration af klorid. Endelig er der udgifter til arbejdsplads og sikkerhed, da anlægsarbejdet er på Kornmarkskolen, og der derfor er brug for ekstra afskærmning, så eleverne ikke kan komme ind på byggepladsen.

- Det er i særdeleshed priserne på metal og jordarbejdet, der har gjort det dyrere. Vi har virkelig gjort alt, hvad vi kunne for at tænke kloge tanker, men når vi kommer ned i underlaget er der nogle steder, hvor underlaget er mere porøs. For ikke at bygge en dyr kunstgræsbane, og den så sætter sig, er man nødt til at lave stabilisering. Byggepladsomkostningerne har vi prøvet at udfordre og spurgt, om vi ikke kunne udføre arbejdet i sommerferien. Alle har bidraget tli at prøve at få løst det, og det er jeg utroligt stolt over. At man kan stå sammen i Skævinge og kan finde de midler, for det er så vigtigt, at vi får projektet, siger Hanne Kirkegaard.

Terrasse-projekt udskudt De 100.000 kroner fra IS Skævinge Fodbold havde fodboldklubben egentlig samlet sammen for at lave en overdækket terrassse. Derfor ærgrer fodboldklubbens formand sig over, at man nu må bruge pengene til banen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for klubhuset og udeområderne kunne godt trænge til forbedringer. Vi synes, vi er gået langt og har strakt os langt. Vi har nu sammen med kunstgræs-foreningen skudt 600.000 kroner i projektet, men vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe. Den kunstgræsbane skal for alt i verden komme, og kommer den ikke, er der ikke nogen grund til at lave en terrasse, siger formand Jesper Rasmussen.

Penge skal findes i ØU De penge, der nu mangler til projektet, kan ifølge kommunens forvaltning enten findes ved at spare på forskellige dele af projektet, eller ved at udskyde andre anlægsprojekter, der allerede er vedtaget.

Idræts- og Sundhedsudvalget har ladet det være op til Økonomiudvalget at beslutte, hvordan pengene kan findes.

- Vi vil ikke lægge ord i munden på Økonomiudvalget. Havde vi kommende anlæg inden for vores eget regi, må kunne vi måske have fundet en løsning, men det har udvalget ikke, så derfor skal vi se på en større anlægsplan, siger Hanne Kirkegaard.

