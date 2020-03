Kunstdage i Royal Stage udskydes

- Jeg er rigtig sur og irriteret på statsministeren, fordi hun ikke gider at træffe en beslutning. Hun anbefaler at man aflyser, men jeg har ikke en jordisk chance og den faglige viden til at træffe sådan en beslutning. Hun har alle fagpersoner bag sig, så derfor bør hun melde klart ud. Jeg synes simpelthen, at hun er så tarvelig, og det er så ringe, siger han.

Det vides endnu ikke, om Carsten Larsens udmelding får betydning for de øvrige udstillingssteder, så hele Hillerød Kunstdage-arrangementet flyttes samlet til en ny dato. Da Frederiksborg Amts Avis taler med Margit Borring, der er formand for Hillerød Kunstforening, har hun ikke hørt noget om Carsten Larsens beslutning om at udskyde kunstdagene i Royal Stage.

Sy- og strikmessen som skulle have været afholdt den sidste weekend i marts flyttes også. Derimod flyttes CykelSportMessen i den kommende weekend ikke, ligesom de planlagte koncerter »The Greatest Love of All - a tribute to Whitney Houston«, »The Lord of the rings and the hobbit - the concert« og operaen »Bortførelsen fra Seraillet« ikke aflyses. Ved disse forestillinger stopper man billetsalget ved 900 solgte billetter.