Kunstdage åbnede med rust og rock

Hillerød - 09. marts 2018 kl. 17:38

Årets tema for Hillerød Kunstdage er rock i kunsten og derfor var det også passende, at Anders Blichfeldt stod for åbningstalen i den tætpakkede hal i Frederiksborgcentret.

- Vores bedsteforældre kunne jo ikke udstå rock. I begyndelses med Big Fat Snake, sagde min bedstefar til mig, 'Anders, du ser jo forfærdelig ud. Hvorfor skærer du alle de ansigter?', sagde han til stor latter.

Sådan et anstrengt forhold til rock er der næppe mange, der har i dag, men anekdoten fungerede også som en advarsel til sangeren selv og den store del af publikum, der var ældre end ham, om ikke at afskrive de nye og skæve tanker inden for kunst og musik fra de yngre generationer, og som man måske ikke umiddelbart kan se idéen med.

- Vi forstår ikke, det der kommer nedefra. Sådan har jeg det måske med rapmusik. Men det gode er, at kunst er et ubrugeligt fænomen, der på trods er utrolig højt værdsat, sagde Anders Blichfeldt.

Vinder elsker rust

Ved den officielle åbning af kunstdagene er det også traditionen, at de tre dygtigste kunstnere ved Den Censurede Forårudstilling kåres og hædres med samlet 10.000 kroner overrakt af Nordeafonden. Vinder af førstepræmien blev Kirsten Søeballe for en række malerier med titlen 'Maskininstallation', der blev fremhævet for at vise det stille og levende på samme tid. Og det var mere end kunstneren havde turdet håbe på.

- Jeg er meget glad og beæret. Det er en meget stor overraskelse, lød hendes første ord til Frederiksborg Amts Avis.

Fire gange tidligere er hendes værker blevet godtaget af censorerne, men aldrig før er hun blevet præmieret ved Hillerød Kunstdage. De naturalistiske vinderværker er malet efter fotografier, Kirsten Søeballe selv har taget på Lokomotivværkstedet i København.

- Jeg elsker rust. Det kommer nok fra min far, der var smed, så det er også en dedikation til ham. Han er her ikke længere, sagde Kirsten Søeballe.

Keramikeren Michael Bøgh fik en andenplads for sine krukker, mens tredjepladsen gik til Nelli Lassen for nogle kombinerede broderier og malerier. Billedserien, der blandt andet inkluderede et selvportræt, tiltrak sig meget opmærksomhed på udstillingen.

I hallen er der som sædvanlig utallige stande med kunst, der stikker i alle retninger. Her er ikke bare rock, men også metalkunst, Tintinmalerier, strikkede halstørklæder og hvalfinner i træ.

Hillerød Kunstdage kan opleves flere steder i byen og fortsætter både lørdag og søndag.

