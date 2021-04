Visit Nordsjælland inviterer til informationsmøde for kunst- og kulturaktører i Hillerød Kommune. Foto: Adobe Stock Foto: Pixel-Shot - stock.adobe.com

Kunstaktører inviteres til turistmøde

Visit Nordsjælland inviterer kunstaktører til onlinemøde

Hillerød - 05. april 2021

Visit Nordsjælland forventer mange, især danske, turister i Nordsjælland til sommer. For at give gæsterne en særlig god og autentisk oplevelse - og samtidig give kunst og kultur et publikum, vil turistorganisationen i 2021 arbejde med at vise kunsten og kulturen frem i Hillerød Kommune.

Det skriver de i en invitation til alle kunst- og kulturaktører i Hillerød Kommune, som de inviterer til et gratis informationsmøde 12. april kl. 14-14.45. Her kan de høre mere om, hvordan deres kunst, sted og oplevelse kan blive synlig.

Det kan for eksempel være, hvis man ejer et galleri, er udøvende kunstner med egen forretning eller har et åbent arbejdende værksted inden for billedkunst, keramik, smykkekunst eller tekstil. Det kan også være, hvis man er musiker, skuespiller, historiefortæller og har lyst til at bidrage med oplevelser i Hillerød.

Det er gratis at være synlig på VisitNordsjællands website, men hvis man have mere skræddersyede løsninger, skal man betale for det, oplyser Visit Nordsjælland.

Næsten 900.000 brugere klikkede sig i 2020 ind på VisitNordsjællands hjemmeside for at få inspiration til oplevelser i Nordsjælland, oplyser organisationen.

