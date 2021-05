Kim Østergaard, der er projektchef hos J. Jensen, undrer sig over, at der kun var tre personer, der deltog i virksomhedens to dialogmøder i sidste uge. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Kun tre personer mødte op til dialogmøder om upcyclingcenter: - Måske er bekymringerne ikke så store alligevel

Der var ikke den store interesse for at deltage i J. Jensens dialogmøder om virksomhedens planer om en mulig udvidelse i Uvelse

Hillerød - 19. maj 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Virksomheden J. Jensen havde i sidste uge inviteret borgerne i Uvelse og Lynge til at deltage i to dialogmøder om virksomhedens planer om at bygge et anlæg på Højlundevej i Uvelse, der skal genbruge byggematerialer.

Men kun i alt tre borgere tog imod J. Jensens invitation.

J. Jensens planer om at bygge et genbrugsanlæg, et såkaldt upcyclingcenter, har mødt modstand blandt flere naboer, der har oprettet foreningen 'J. Jensens Naboer' og har indsamlet over 600 protestunderskrifter mod byggeplanerne.

Derfor undrer det Kim Østergaard, der er projektchef hos J. Jensen, at der ikke var flere borgere, der deltog i dialogmøderne.

"Vi havde forventet, at der ville komme mange, og jeg er da lidt skuffet over, at der kun var tre personer, der deltog. Hvis det var mig, der boede i Lynge eller Uvelse og var bekymret over byggeplanerne, så havde jeg da deltaget. Jeg skal jo ikke gøre mig til dommer over, hvorfor der ikke var flere, der deltog, men det er nærliggende at konkludere, at bekymringerne måske ikke er så store alligevel," siger Kim Østergaard til Hillerød Posten.

J. Jensen havde annonceret de to dialogmøder i Frederiksborg Amts Avis, og Kim Østergaard havde på forhånd selv ringet til både Allan Høj fra foreningen J. Jensens Naboer og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og inviteret dem.

Ønskede ikke dialog Ifølge Kim Østergaard afslog Danmarks Naturfredningsforening at deltage i dialogmøderne. Allan Høj fra foreningen J. Jensens Naboer mødte dog op til møderne, men det var ikke for at have en dialog, mener Kim Østergaard.

"Allan Høj startede med at konstatere, at de ikke ønskede en dialog, men at de udelukkende var mødt op for at lytte. De (J. Jensens Naboer, red.) vil ikke have os her. Længere er den ikke. Færdig, bum. Og så er det selvfølgelig også svært at få en dialog i gang," siger Kim Østergaard.

"Med alle dem, der har skrevet under på underskriftindsamlingen, havde vi da en forventning om, at der var mange, der ville tage imod vores invitation og indgå i en dialog med os. Hvis man har nogle bekymringer i forhold til vores byggeplaner, så vil vi meget gerne lytte til dem og gøre alt, hvad vi kan, for at imødekomme ønsker til ændringer. Men det kræver, at folk fortæller os, hvad de er bekymret over, så vi kan nå at sende eventuelle ændringer ind til kommunen, inden det er for sent," siger Kim Østergaard.

Udskød beslutningen Byrådet besluttede på sit møde i sidste måned at udskyde sagen om den lokalplan, der skal lovliggøre J. Jensens genbrugsanlæg en måned eller to. Før byrådsmødet tegnede der sig et nej til lokalplanen, men et flertal af politikerne i byrådet stemte altså for at udskyde beslutningen.

"Nu er sagen kommet ud i forlænget spilletid, og den skal afgøres på straffe. Uanset, hvad byrådet beslutter sig for, så er der jo en af parterne, der bliver skuffet. Vi er bevidste om, at der er en risiko for, at vi får et nej, men i tilfælde af at vi får lov til at opføre Upcycling Nordsjælland på Højlundevej, ønsker vi selvfølgelig kun at imødekomme vores naboers ønsker til eventuelle ændringer. Men det kræver, at vi har en dialog. Jeg forstår fuldt ud, at folk kan have bekymringer i forhold til vores byggeplaner, men vi kan jo ikke gætte os til, hvad de bekymrer sig over," lyder det fra Kim Østergaard, der understreger, at det ikke er for sent, hvis man ikke deltog i dialogmøderne i sidste uge.

"Vores dør er stadig åben. Folk er altid velkomne til at komme forbi eller ringe til os, hvis de har spørgsmål eller bekymringer og ønsker en dialog med os. Vi er altid lydhør," siger han.

Fejlplaceret En af de tre borgere, der deltog i dialogmøderne med J. Jensen i sidste uge, var Allan Høj fra foreningen J. Jensens Naboer.

"Det manglende fremmøde er på ingen måde et udtryk for, at man bakker op om projektet. Mere end 650 lokale borgere fra Uvelse, Nørre Herlev, Hillerød og Lynge har i forbindelse med den politiske behandling af projektet skrevet under på, at anlægget er fejlplaceret. De har taget aktivt stilling til projektet. En indvending som et flertal i byrådet hidtil har lyttet til og reageret på," lyder det fra Allan Høj.

"Dialog er en glimrende ting i et demokratisk samfund. Men J. Jensens oplæg til dialog med Foreningen J. Jensens Naboer har blot været, at vi kunne få lov at høre på tanker om nogle kosmetiske ændringer af tilkørselsveje og beplantning af støjvolde. Det grundlæggende spørgsmål om placeringen af anlægget har virksomheden ikke ønsket at diskutere, ligesom de konsekvent bagatelliserer anlæggets påvirkning af miljø, lokalsamfund, natur og landskab," siger Allan Høj.

