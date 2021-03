Se billedserie Hillerød Kirkes nye sognegård var ellers klar til brug, men nu er den pakket ind i stilladser igen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Kun lige åbnet: Ny sognegård pakket ind i stillads igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun lige åbnet: Ny sognegård pakket ind i stillads igen

Hillerød Kirkes nye sognegård er dækket ind i stilladser, da der viste sig at være utætheder i de nybyggede konstruktioner

Hillerød - 10. marts 2021 kl. 08:03 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Knap var Hillerød Kirkes nye sognegård bygget færdig, før den igen måtte pakkes ind i stilladser.

I starten af januar meldte kirken med glæde ud, at den nye kirkeudvidelse stod klar - men da firmaet bag byggeriet selv tjekkede det igennem inden afleveringen, fandt de nogle utætheder i bygningens konstruktion, der nu skal udbedres.

"Vi har jo levet med en byggeplads i lang tid nu, så det havde været rart, hvis det stod færdigt nu. Og nu går der lidt ekstra tid, før det er klart - det er aldrig sjovt, og det pynter jo ikke ligefrem med sådan et stillads," siger Christen Jørgensen, som er formand for menighedsrådet.

Færre aktiviteter Selvom den nye sognegård blev meldt klar, har kirken ikke haft den store brug for den, da de fleste arrangementer er corona-aflyst, og mange aktiviteter lukket ned.

"Vi kan stadig bruge huset, men det er jo ikke så fedt at være spærret inde under et stillads. Så vi bliver reddet lidt af, at der ikke er den store aktivitet lige nu på grund af coronaen," siger formanden.

Helt inddækket Når utæthederne skal udbedres, kræver det, at dele af tagkanterne åbnes, og bygningen skal holdes tør under hele udførelsen, der sker udefra. Derfor har det desværre vist sig at være nødvendigt at inddække bygningen helt i en periode. De havde ellers glædet sig til at se alt det grønne, de har plantet omkring den nye sognegård, spire op, siger Christen Jørgensen: "Men vi satser på, de er færdige igen i midten af maj".

Forsikringssag Heldigvis er det ikke noget, der koster kirken på pengepungen. Arbejdet udføres nemlig som en forsikringssag og er uden omkostninger for Hillerød Kirke.

Det var tilbage i 2016, at kirkens menighedsråd begyndte arbejdet med at få en ny sognegård på plads, da kirken helt siden 1990'erne har haft pladsproblemer. Den nye bygning er 444 kvadratmeter stor og indeholder blandt andet garderober, musikrum, toiletter, kontorlokaler, depoter og tre store separate lokaler, som ved større arrangementer kan åbnes til et stort rum med plads til op til 220 mennesker.

relaterede artikler

Se billederne: Hillerød Kirke har fået mere plads 09. januar 2021 kl. 08:58