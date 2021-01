Kun få plejehjemsbeboere har sagt nej til cororonavaccine

Og det var kun få plejehjemsbeboere, der takkede nej til at blive vaccineret, fortæller Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.

"Få har valgt at takke nej. Nogle kunne ikke vaccineres, fordi de har været syge med COVID-19 inden for fire uger før vaccinetidspunktet, og de vil blive tilbudt vaccine i anden omgang, ligesom nyindflyttede beboere vil blive det," skriver Hella Obel i en mail til Hillerød Posten.

Hun ønsker dog ikke at sætte tal på, hvor mange plejehjemsbeboere og medarbejdere, der ikke har ønsket at få vaccinen.

Plejehjemsbeboerne var nogle af de første borgere, der blev vaccineret mod corona, og det hænger selvfølgelig sammen med, at de befinder sig i risikogruppen for at blive alvorligt syge af sygdommen.

"Det har jeg slet ikke været i tvivl om på noget tidspunkt. Jeg har glædet mig til den her dag. Nu er der da skred i tingene og håb om, at vi snart kan få en mere normal hverdag igen. Jeg håber, at jeg snart kan få besøg af mine børn igen. Det bliver dejligt," sagde Daisy Kirsmeier til Hillerød Posten kort efter, at hun var blevet stukket i armen af læge Karen Holbøll onsdag aften i sidste uge.