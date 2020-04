Se billedserie Bibioteket er i høj grad blevet et mødested, som her under litteraturfestivalen, Ordet er Løs. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturudvalg skal spare: Der er ikke flere lavthængende frugter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturudvalg skal spare: Der er ikke flere lavthængende frugter

Hillerød - 28. april 2020 kl. 13:14 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

802.000 kroner. Så meget skal Kultur- og Fritidsudvalget i Hillerød Kommune finde besparelser for til næste års budget, som en del af det såkaldte omprioriteringskatalog, hvor der skal findes spareforslag for to procent af det samlede budget.

Og det er lettere sagt end gjort. Det mener i hvert fald formand for udvalget Rikke Macholm (SF).

- Det er rigtig mange penge, vi skal spare, og der er jo ikke noget, vi ikke længere vil have. I denne her spareøvelse er der virkelig ikke nogen lavthængende frugter, siger hun.

Kulturområdets to største udgiftsposter er Hillerød Musikskole og Hillerød Bibliotekerne. Og derfor deltog de i udvalgets sidste møde over Skype, hvor de talte om, hvor der kunne spares.

- Biblioteket og musikskolen har over årene været udsat for besparelser, samtidig med at der løbende er kommet flere borgere til byen. Derfor håber jeg jo meget, at vi i større eller mindre grad kan friholde dem fra besparelser, siger Rikke Macholm.

Afgørende rolle

Ifølge udvalgsformanden har de to institutioner en helt særlig rolle, og til mødet drøftede de derfor, hvor der kunne spares uden at gå for meget på kompromis med institutionernes virke.

- Begge institutioner har en helt afgørende rolle i vores kommune. Musikskolen er vigtig i forhold til instrumentundervisning, men de har også en meget bredere dannelsesrolle, blandt andet i kommunens folkeskoler. Det gode er, at vi har en rigtig velfungerende musikskole, og at de får flere og flere elever. De har sågar kommende elever på venteliste, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det også vigtigt at høre fra dem selv, hvilke konsekvenser de eventuelle besparelser kan få, samt at høre hvor det overhovedet er muligt at spare. For der er som sagt ikke meget tilbage, der kan undværes, siger Rikke Macholm, der fortæller, at det samme gør sig gældende hos Hillerød Bibliotekerne.

- Det er jo lidt samme historie. Hvis man kigger på, hvor meget vi bruger per borger hos biblioteket, så er det virkelig ikke særligt meget. Og samtidig med de her mange besparelser, som biblioteket har været udsat for over årene, så har biblioteket som institution undergået en forvandling, siger hun og fortsætter:

- Det er sjovt at tænke på dengang, biblioteket var et sted, hvor man læste bøger og skulle sidde mussestille. I dag er det jo et mødested. Der er utrolig meget liv og mange fællesskaber, der inspirerer og forebygger ensomhed. Og der er kunst og musik for alle aldre. Og samtidig har de også en rolle i forhold til at øge læselysten hos vores børn. Så ja, det har en rigtig vigtig rolle, og derfor håber vi også, at vi kan undgå at spare yderligere, siger Rikke Macholm.

Sidste år skulle byrådet finde besparelser for 1,5 procent af budgettet, men efter regeringens forslag til udligning står Hillerød Kommune til at skulle bidrage med yderligere 33 millioner, og der skal derfor findes besparelser for 2 procent i år.