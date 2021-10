De unge studerende er ikke blevet spurgt om deres holdning til Hillerøds kulturliv, da den nye kulturstrategi blev lavet. Foto: Kees Kuypers

Kulturstrategi mangler de unges meninger og forslag

Byrådet i Hillerød Kommune præsenterede i august en ny kulturstrategi, hvori det blandt andet fremgår at “Vi skal skabe særligt gode rammer for kultur med unge som målgruppe.”

Hillerød - 23. oktober 2021 kl. 13:31 Af Daniel Schlosser Kontakt redaktionen

Hillerøds nye kulturstrategi rummer ikke mange svar på, hvordan Hillerød bliver en mere spændende uddannelsesby. Og de unge studerende på Professionshøjskolen, CPH Business og de andre uddannelser i Hillerød har da heller ikke været med i udarbejdelsen af strategien, hvorfor deres besyv om, hvad der fungerer, mangler eller skal til for at tiltrække flere unge studerende til Hillerød ikke er at finde.

En problematik som formanden for udvalget, Rikke Macholm, også lægger vægt på.

- Det er noget vi har tænkt meget over, men vi har haft rigtigt svært ved at komme i dialog eller kontakt med de unge, og det er derfor ikke lykkes os at få deres holdninger til kulturlivet med, siger Rikke Macholm.

Opråb til resten af byråd Hun peger også på, at hun gerne så, at der blev investeret flere penge i kulturen fra kommunens side, og hun håber denne strategi kan være en opfordring til resten af kommunen om, at kulturen er værd at prioritere økonomisk.

-Jeg håber meget at kulturstrategien også fører til, at der blandt andre byrådsmedlemmer end lige mig og de andre fra kulturudvalget kommer blik for, hvad kulturen kan, og hvor vigtigt det er at investere i den, siger Rikke Macholm.

Erik Helmer Pedersen, direktør for C4 Videncenter, har et konkret forslag, som han mener kunne være med til at løse udfordringer. Han mener, at kommunen skal investere i en kulturkoordinator på samme måde, som C4 har en erhvervskoordinator og en citykoordinator.

Denne kulturkoordinator kunne have ansvaret for at samle erhvervslivet, butikker m.m., kulturaktørerne og de studerende omkring kulturlivet og dens udvikling i Hillerød.

