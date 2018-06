Se billedserie Der var mange til åbningen af kulturnatten. Foto: Ib Andersen

Kulturnat klarede sig på trods af byfest

Hillerød - 04. juni 2018 kl. 14:19

Da man i Nødebo så datoen for årets Hillerød Slotssø Byfest, var man ikke begejstret. For byfestens første dag lå samtidig med den dato, man havde fundet for Nødebos første kulturnat.

Men da dagen oprandt i fredags, blev de bange anelser gjort til skamme.

- Det kan være, der var enkelte, som tog til Hillerød Slotssø Byfest. Men som udgangspunkt tror jeg, de fleste er blevet i Nødebo. Især med så mange, der mødte op til åbningen, langt flere end forventet. Der var en rigtig god stemning, siger Bodil Davidsen, der er en af fire personer i kulturnattens kontaktudvalg.

Hun vil tro, at der var et par hunderede til åbningen med borgmester Kirsten Jensen (S) klokken 17.00 i Jollehavnen.

Herfra gik man i optog med børn fra de lokale institutioner ledsaget af Den Kongelige Livgarde.

35 af Nødebos 55 foreninger havde budt ind med arrangementer. Omkring 100 frivillige deltog fra foreningerne.

- Formålet med kulturnatten er at vise, hvor mange aktiviteter, der findes i sådan en lille landsby. Pr. 1. januar var vi 2058 indbyggere, det er virkelig imponerende, så meget der sker her, siger Bodil Davidsen og erklærer formålet for opfyldt.

- De forskellige foreninger har været meget engagerede, og vi har haft et rigtigt fint samarbejde, siger hun.

Under kulturnatten viste Nødebos mange foreninger sig frem, som fx Nødeknækkerne, væveklubben og Futklubben. Og så var der mulighed for at få rundvisning på vandværket, som normalt ikke har åbent. Også kunstnere, der ikke plejer at udstiller, viste deres værker.

- Der var mange ting, som lever i det stille, som blev synligt. Tag også Følstruphusene, en institution for fysisk og psykisk handikappede, der kommer man ellers ikke bare ind lige fra gaden, siger Bodil Davidsen.

Kulturnatten sluttede med en stille aftengudstjeneste klokken 22.15 og sluttede klokken 23.00.

Arrangørgruppen afventer i skrivende stud at få evalueringsskemaertilbage fra de fleste foreninger. Hefter skal man beslutte, om Nødebo Kulturnat er et arrangement, der skal komme igen til næste år.

- Jeg tror det, jeg lover ikke noget. Som stemningen var, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om det, men vi skal lige vende det i udvalget. Jeg regner med det, siger Bodil Davidsen.