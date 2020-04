Se billedserie Programmet på Hillerød Camping er altid stort, men i år bliver det slet ikke. Annette Quist har været tæt på at brænde ud og trækker sig.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kulturnat bliver uden campingevent

Kulturnatten i Hillerød bliver meget anderledes end sædvanligt. Coronausikkerhed kan føre til et decimeret arrangement, og allerede nu er det sikkert, at Hillerød Camping ikke bliver en del af festen.

Det er alt eller intet for Annette Quist, og i år bliver det intet. Hillerød Camping og lejrchefen selv har været en central del af Hillerød Kulturnat i 12 år, men de seneste år har hun presset sig selv og sin familie til det yderste, og det kunne ikke fortsætte. I stedet for at drosle lidt ned holder Annette Quist derfor helt pause fra kulturnatten i år, som bliver uden indslag på campingpladsen.

- Jeg har grædt over det, og jeg er stadig ked af det, men jeg synes, det er godt at stoppe, mens legen er god. De sidste tre år har været meget, meget pressede. Det har taget overhånd, og jeg har set mig selv være tæt på at brænde ud, siger hun.

Som medlem af styregruppen i mange år har kulturnatten fyldt meget for Annette Quist, der har været med til at lave optog gennem byen og også har gjort meget ud af aftenen på sin campingplads.

- Det har været fantastisk og sjovt og dejligt, og jeg har følt mig som en stor del af kulturnatten. Det har også været hårdt, og nu hang det ikke sammen længere. Jeg sad ofte til klokken to om natten i løbet af sæsonen for at nå både arbejde og kulturnat. Jeg er nødt til fremover at prioritere forretningen højest, siger hun.

Campinggæster fordoblet På campingpladsen er Annette Quist gået fra at have 11.000 overnatninger til, da hun overtog, til nu at være oppe på 28.000. Da det stadig er de samme mennesker, der står for både pladsen og kulturnatten, så står det klart, at arbejdspresset har været tiltagende gennem året - ikke mindst fordi initiativerne i forbindelse med kulturnatten også blev flere og flere.

- Sådan er jeg, jeg kan ikke gøre det halvt. Det er enten/eller. Hvis først folk kom herned, og der var færre aktiviteter end de forrige år - det ville jeg ikke kunne. Så ville de blive skuffede, siger lejrchefen.

Beslutningen blev truffet allerede op til sidste års kulturnat, hvor hun derfor med egne ord gik all-in. Det blev, som hun ønskede sig det, og der blev derfor sat punktum på en fin måde. Eller måske snarere et komma.

- Det er en pause. Jeg kan vende tilbage, hvis jeg får balance i det hele igen. Jeg kommer til at savne de dejlige orkestre og de andre aktører, så måske kan jeg byde ind på en anden måde, siger Annette Quist.

Kulturnat gennemføres Lejrchefen håber, at der i stedet bliver plads til, at flere byder sig til. Hun er ikke i tvivl om, at kulturnatten også i år bliver god, og at folk vil nyde de mange aktiviteter.

Det kræver selvfølgelig, at det kan lade sig gøre at afholde den midt i usikkerheden om coronabegrænsninger, men det regner formanden for Kulturnat Hillerød, Lise Bendix, med.

- Vi er indstillet på at prøve at lave en kulturnat. Vi vil ikke give op. Det er en stor udfordring, men vi tror på, at folk trænger til oplevelsen. Det er vigtigt, at der er noget, og så er det tænkeligt, at det bliver mindre, end det ellers ville have været, siger hun.

Hun ærgrer sig samtidig over, at Hillerød Camping og Annette Quist ikke deltager i år.

- Der er nogle mennesker, der vil blive skuffede, for hun har skabt et charmerende sted med musik og underholdning. Sådan bliver det så ikke i år, siger Lise Bendix.

Hun fortæller samtidig, at der er flere i styregruppen, der er stået af.

Venter på regeringen Uvisheden om, hvor mange det er tilladt at samles, når kulturnatten finder sted i september, præger forarbejdet.

Lise Bendix håber på en snarlig udmelding fra regeringen, fordi arbejdet med annoncer og program er tidskrævende.

- Det er svært at lave programmet. Vi plejer at bede om tekst og billeder midt i maj. Så skal der læses korrektur, programmet skal trykkes, sættes sammen og så være klar til udlevering i august, siger hun.

I forhold om der fortsat vil være forsamlingsforbud på grund af coronavirus, øjner Lise Bendix dog en positiv vinkel for kulturnatten.

- Vi har den lille fordel, at vi sælger og udleverer billetter til flere af arrangementerne. Vi arbejder på at styre hvor mange, der må være, på den måde. Alt er meget besværligt, men det kan ikke svare sig at sætte sig og tude over det. Vi må bare løse tingene, som de kommer, siger kulturnatformanden.