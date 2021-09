Foto: Thomas Arnbo

Kulturformand vil genoplive kulturnat

Allerede næste år kan en ny udgave af Kulturnatten være en realitet, håber Rikke Macholm (SF).

Hillerød - 16. september 2021 kl. 19:20 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Som så mange andre fik Rikke Macholm (SF), formand for kultur- og fritidsudvalget i Hillerød Kommune, tirsdag en mail fra styregruppen bag Kulturnat Hillerød, med beskeden om, at styregruppen har nedlagt kulturnatten.

På det tidspunkt befandt hun sig på Bornholm, men besluttede sig ret hurtigt for, at kulturnatten skal genoplives.

- Det at have en kulturnat er en rigtig god idé, så jeg håber stadig, der kan blive tale om en kulturnat i Hillerød. Ikke i 2021, men forhåbentligt i 2022. Jeg har snakket lidt med nogle forskellige, og jeg vil nedsætte en arbejdsgruppe, hvor man kan komme med idéer til, hvordan vi kan strikke det sammen. Det kan være det bliver lidt anderledes end den gamle kulturnat, og det kan også være det bliver på et andet tidspunkt. Men man kan jo bruge de bedste ting og måske også få nye ting til også, siger hun.

Kulturnatten skal ikke være et kommunalt projekt, men hjælpes i gang igen af de kommunale kræfter.

- Det kan være en god opgave for Kultur- og fritidsudvalget at løbe det i gang, men jeg forestiller mig ikke, at det er kommunen, der skal lave kulturnatten. Det kræver en masse frivilliges involvering. Men vi skal spørge alle dem, der er en del af kulturlivet, hvad de kunne tænke sig, og så skal vi på en måde starte lidt forfra, siger hun, som samtidig takker styregruppen bag den gamle kulturnat.

- Jeg synes, vi skal sige tak til dem, der har løftet det så mange år. Jeg synes de har gjort det rigtigt godt. De rendte så desværre ind i coronalukninger, og det har været svært at få det op at køre igen.

Formidabelt Borgmester Kirsten Jensen (S) takker også alle de, der har været med til at gennemføre kulturnatten.

- Det har været formidabelt med kulturnatten, jeg har nydt den i høj grad. Jeg er enormt taknemmelig for alle de år, hvor der har været lavet sådanne nogle fornemme arrangementer i Hillerød, siger hun og fortsætter:

- Kulturnatten bliver savnet, for det er noget særligt. De har været et kæmpe arrangement for dem, der skal lave det, og hvis de oplever at færre melder sig til har de lov at sige, at så kan det ikke lade sig gøre mere. Men nu kan det jo være, der er andre, der melder sig, siger hun

