Rikke Macholm (SF), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, mener, at coronakrisen og nedlukningen af Danmark har vist, hvor vigtig kulturen er for vores liv. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kulturformand i en krisetid: Kultur er ikke luksus, men en livsnødvendighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturformand i en krisetid: Kultur er ikke luksus, men en livsnødvendighed

Coronakrisen har gjort livet svært for byens kulturaktører. Men den har også vist, hvor stort et behov vi har for kulturen, mener udvalgsformand.

Hillerød - 13. april 2020 kl. 16:55 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillesteder, kulturhuse og biblioteker står øde hen i disse dage. Alle byens kulturelle arrangementer er blevet sat på hold på ubestemt tid som følge af coronakrisen, og det har gjort det svært for kulturaktørerne at holde skruen i vandet.

Men formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF) vil gøre sit for at bakke op om det blødende kulturliv.

- Jeg tror, at det i denne tid er gået op for mange mennesker, hvor vigtige vores kulturtilbud er, og hvor meget vi savner dem i øjeblikket. De er virkelig grundlæggende for vores by, og derfor er det også sørgeligt at vide, at de kæmper for at få det hele til at hænge sammen, siger hun og fortsætter:

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at tingene kan fortsætte på den anden side. Vores kultur er noget af det, der kan bære os sammen og give os en fælles identitet. Og det har vi især behov for i en krisetid. Det skal vi værne om, for kultur er ikke en luksus, det er simpelthen en livsnødvendighed.

En håndsrækning Kultur- og Fritidsudvalget har derfor talt om, hvad de kan gøre for at række ud til byens kulturaktører.

- Vi har blandt andet drøftet, om vi kan ændre strategierne for, hvad vi bruger vores to puljer, kulturpuljen og eventpuljen, på. Vi skal jo lige finde ud af, hvad behovet er. Så det har vi bedt forvaltningen om at kigge nærmere på, siger Rikke Macholm.

Silas Holst-arrangement På udvalgets møde i sidste uge besluttede politikerne derudover at give 15.000 kroner fra kulturpuljen til et arrangement med danser Silas Holst, som Alzheimerforeningen har ansøgt om penge til at afholde i Grønnegadecentret i juni.

- Det er et godt eksempel på, at kultur kan mange ting. Det her arrangement handler om, hvordan dans kan forbedre livskvaliteten for demente. Sidste år havde vi også en teatertrup ude på plejehjemmene ud fra samme tanke. For musik, kunst og kultur kan noget helt særligt. Det kan sprede glæde og bringe glemte minder frem, siger hun.

Derfor arbejder Kultur- og fritidsudvalget nu på et arrangement, som skal afholdes efter coronakrisen.

- Vi har stillet os selv spørgsmålet, om der er noget, vi synes, kunne være fint at sætte i gang, når vi ikke længere skal sidde derhjemme. Det kunne eventuelt være et arrangement med Sangcenter Nordsjælland. Men det vil vi kigge på, når vi holder møde igen om en måned. Indtil da kan vi gå og håbe på, at det hele snart er overstået og nyde, at vores kulturudbydere sørger for, at der foregår en masse på hjemmesider og sociale medier, siger hun.