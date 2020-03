Se billedserie Royal Stage blev indviet i januar, og derfor er det en katastrofal start for multiarenaen, at den nu er tvunget til at holde lukket. Foto: Kim Rasmussen

Kulturen bløder efter coronalukning

Hillerød - 16. marts 2020 kl. 05:48 Af Johanne Wainø og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Især Royal Stage er hårdt ramt af nedlukningen på grund af coronavirus. Men også hos flere andre kultursteder rammer de manglende indtægter.

Koncerter, konferencer og messer er for en tid sat helt på pause i Royal Stage som følge af nedlukningen af multihallen på grund af coronaretningslinjerne. Torsdag lukkede Royal Stage, og fredag blev medarbejderne sendt hjem. I dag, mandag, møder et hold medarbejdere ind for at forsøge at få overblik over, hvor stor en omsætning Royal Stage mister.

- Vi skal jo have penge i kassen til at betale lønninger, og marts og april er vores største måneder, så derfor er det katastrofalt for os. Der er hjælpepakker på vej, så jeg tror ikke, at der er nogen, der synes, at de skal lukke. Det er et spørgsmål om at mindske tabene. Udfordringen er, at det er vores højsæson vi lukker ned for, siger direktør i Royal Stage, Carsten Larsen, der i sidste uge fik aflyst to store konferencemøder med over 100 deltagere, som betalte en lejeindtægt på 700.000 kroner i alt, samt en hyldestkoncert til Whitney Houston og HGIs store forårsopvisning.

- En ting er lejeindtægterne, men til sådan en gymnastikopvisning ville vi få på den anden side af 100.000 kroner ind i cafeen og restauranten, siger Carsten Larsen.

Nogle arrangementer er aflyst, mens nogle vil blive forsøgt flyttet. Men det betyder så, at Royal Stage ikke kan lejes ud til noget andet på det tidspunkt.

- Det kan godt være, at vi får den leje ind i oktober, men der havde vi kalkuleret med indtægter fra noget andet, siger Carsten Larsen.

Også på Klaverfabrikken vil coronavirussen få konsekvenser for økonomien. Her er husets aktiviteter og koncerter foreløbigt sat på pause frem til 1. april, mens stedets ansatte arbejder hjemmefra.

- Jeg kan ikke give et bud på omfanget endnu, men det vil uden tvivl have konsekvenser for os. Det er langt fra fordi, Klaverfabrikken kommer til at lukke, men ser vi på hele året, vil vi have færre koncerter, og der vil uden tvivl være en mistet indtjening, siger leder af Klaverfabrikken Peder Raarup Jensen, der fortæller, at koncerterne i marts foreløbigt er udskudt til efteråret.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF) vil undersøge, hvilke muligheder Hillerød Kommune har for at hjælpe kulturhusene.

- Jeg vil gerne bære det ind i byrådet, om der er noget, vi kan gøre for de kultursteder, der har lidt et tab. Det er vigtigt for os, at de lider et så lille tab som muligt, siger hun og fortsætter:

- Situationen er fuldstændig uset, og derfor må vi også finde nye veje til løsninger. Vi må prøve at tale om det i udvalget. Og så må kulturstederne henvende sig, hvis de har brug for hjælp. Vi har jo eksempelvis en eventpulje, som vi måske kunne formidle anderledes. Det vil jeg bestemt ikke afvise.

Café Slotsbio, der drives af frivillige, har også aflyst de kommende ugers arrangementer, og derfor vil foreningen også lide et tab.

- Vi skulle have kørt mange arrangementer for fulde huse i den kommende tid, så vi kommer til at tabe penge. Det er klart, at det betyder noget, men på den anden side, så er der nogen, der taber mere end os. Vi har ikke nogen lønudgifter, og vi bruger ikke penge, før vi har dem. Så vi er ikke lukningstruede, siger formand for Slotsbios venner Holger Toxværd.

Samme melding kommer fra forsamlingshuset Nødebo Kro, der også bliver drevet af frivillige.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvad det betyder økonomisk, og om vi mister brugere. Vi har mange ældre, der deltager både i banko og kulturarrangementer, og vi er meget afhængige af indtægterne fra f.eks. banko, hvor vi har gode indtægter fra vores bar, siger Hanne Toke, formand for Nødebo Kro.

Anderledes står det til i Hillerød Musik og Teater, hvor formand Claus Levinsen er bekymret for foreningens fremtid.

- Der er ingen vej udenom, men selvfølgelig synes vi at det er ærgerligt for de over 1000 publikummer, der har købt billet til vores koncerter og teaterstykker. For os som musik- og teaterforening er der mange penge på spil og vi ved ikke, hvor vi havner henne, siger han i en pressemeddelelse.