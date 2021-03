Kulsvierscenen spiller Skatteøen - kom og vær med

Drømmer du om at lave teater, sy flotte kostumer eller udfolde dine kreative evner inden for lys og lyd? Så er det nu, at du skal slå til.

Netop nu søger Kulsvierscenen nemlig deltagere til deres næste store opsætning Skatteøen, og til det er der både brug for skuespillere, hjælpere til bag scenen, nogle til at lave kulisser, sy kostumer og hjælpe med lys og lyd.

Der er lagt op til en familieforestilling med spændende kulisser, kostumer syet til den enkelte, fede sange og live musik til hver øvegang samt selvfølgelig til forestillingerne, hvor et fem mands-band spiller. Foreningen tilbyder et fællesskab, hvor deltagerne kan prøve sig selv af i trygge rammer. Der er sangtræning til hver mødegang med holdets sangcoach. Instruktøren på stykket er optaget af, at de mange øvetimer både skal give et godt socialt sammenhold hos de medvirkende, men også blive en underholdende og god oplevelse for publikum.