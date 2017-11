Kroslagsmål i Skævinge

Klokken ca 22.30 lørdag aften blev det anmeldt, at flere var oppe at slås, at to var slået ned og en gerningsmand stukket af. Slagsmålet var opstået mellem nogle Litauere og nogle stilladsarbejdere fra Hundested. Da politiet imidlertid nåede frem, ønskede ingen parter at atå frem og ingen ønskede politiets medvirken.