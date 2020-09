Der er royalt besøg på Sophienborgskolen på mandag, når kronprins Frederik besøger skolen. Foto: Per Christensen

Kronprins Frederik besøger Sophienborgskolen

Hillerød - 23. september 2020 kl. 13:27 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Kronprinsen runder årets landsdækkende Naturvidenskabsfestival af på Sophienborgskolen i Hillerød for at opleve, hvad eleverne har fået ud af årets tema: Store opdagelser.

Årets Naturvidenskabsfestival handler om de store opdagelser, der har forandret og stadig forandrer vores verden. Alle elever og lærere på Sophienborgskolen i Hillerød bruger en uge på at eksperimentere med ny og anderledes naturvidenskab og blive klogere på de store videnskabsfolks bedrifter. Naturvidenskabsfestivalen på skolen rundes af med fornemt, kongeligt besøg. Mandag d. 28. september besøger Kronprinsen skolen for at opleve eksempler på, hvad eleverne har arbejdet med af forsøg og naturvidenskabelige undersøgelser gennem ugen. - Vi er meget glade for at få lov til at vise vores naturfaglige arbejde frem for Kronprinsen. Vi sætter naturvidenskaben højt på dagsordenen her. Det gælder om at pirre elevernes naturvidenskabelige nysgerrighed, og vise dem, at naturfag ikke bare er noget nørdet, men en meget stor del af deres virkelighed, siger naturfags- og talentvejleder på Sophienborgskolen, Jens Krogsgaard Handest.

Værksteder vises frem Kronprinsen er protektor for det landsdækkende formidlingsinitiativ HCØ2020, der i 2020 markerer og fejrer 200-året for den store danske videnskabsmand Hans Christian Ørsteds sensationelle opdagelse af elektromagnetismen og dens betydning for vores moderne samfund. Det er i denne egenskab, at Hans Kongelige Højhed besøger Sophienborgskolen. Skolen er i anledningen af naturvidenskabsfestivalen opdelt i forskellige værksteder, hvor eleverne klassevis har arbejdet med årets tema ’Store opdagelser’ på tværs af fagene. Det er disse værksteder, Kronprinsen får vist frem på sit besøg. Eleverne kan blandt andet fremvise hjemmebyggede modelhuse og fortælle om havvandstandens betydning for, hvordan vi skal bo i fremtiden. Eleverne inviterer også på en tur i tidsmaskinen, helt fra opfindelsen af ild til elektricitetens barndom, og de kan fortælle om fremtidens opfindelser - hvad skal der til for at lave en ny atmosfære på Mars, kan vi overhovedet komme ud i rummet, hvis vores eneste råstof er affald.

150.000 børn laver festival Den landsdækkende Naturvidenskabsfestival afvikles hvert år i uge 39, og i år er op mod 150.000 børn og unge fra grundskoler og ungdomsuddannelser med til at udforske de store opdageres univers og afprøve deres arbejdsmetoder – heriblandt også H.C. Ørsteds. Naturvidenskabsfestivalen er særligt i år også en del af HCØ2020, der er den landsdækkende fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Derfor er der udviklet nye forløb og aktiviteter, som er særligt målrettet indhold og emner, der hører til elektromagnetismen. Naturvidenskabsfestival er arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter, og Astras bidrag til HCØ2020 er støttet af Carlsbergfondet. Formålet med både HCØ2020 og den årligt tilbagevendende Naturvidenskabsfestival er at styrke den naturvidenskabelige dannelse. - Naturvidenskab handler om virkeligheden og eleverne skal opleve, at naturvidenskab giver dem handlekompetencer og at de kan bruge naturvidenskab til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Festivalen giver eleverne tid til og mulighed for at fordybe sig og udforske naturvidenskaben uden for klasselokalerne, siger programleder for den nationale Naturvidenskabsfestival, Ea Eskildsen.