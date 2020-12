Se billedserie Michael Liesk har taget et billede af noget af det mikroplast, der tilsyneladende bliver skrabet af den nye skøjtebane på Torvet. Foto: Michael Liesk

Kritik af skøjtebane: Afgiver plastik til dyr og Slotssøen

Hillerød Events, som står bag skøjtebanen på Torvet i Hillerød, vil foretage en række ændringer, efter der er kommet billeder frem af plastik, der afgives fra banen

Hillerød - 23. december 2020

Det skulle være en klimavenlig skøjtebane, som for tiden troner tomt på Torvet i Hillerød. Men nu stiller flere borgere spørgsmålstegn ved, om skøjtebanen nu også er så miljøvenlig, som de frivillige bag skøjtebanen har givet udtryk for.

"Har I set det svineri, den nye 'klimavenlige' skøjtebane efterlader? Der kan ses plastik/teflon flyve igennem luften, når der skøjtes. Det ryger lige ud til fuglene og fisken i søen," skriver Johan Kirsby til Hillerød Posten.

Heller ikke Klaus Sejr Eriksen er begejstret for banen:

"Skøjter vil skrabe en ikke ubetydelig del plastik af banen for hvert skøjtetag. Små plastikstykker vil efterhånden, som banen bliver brugt, blive til en betydelig mængde plastik, som på grund af vinden vil ende i naturen. Klimavenligt - det tænker jeg ikke".

Michael Liesk, som er næstformand Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Hillerød, er rystet over det plastmateriale, som skøjtebanen ser ud til at afgive, når skøjterne sliber hen over pladerne.

"Det er ren plast, der nu flyder ud over Torvet, og sikkert er det også, at det finder vej til søen, hvor fisk og ænder vil få et plastmåltid," skriver han til Hillerød Posten.

"Sørgeligt" Michael Liesk kalder det "sørgeligt", at der ikke bliver gjort mere grundigt rent, efter der er blevet skøjtet på banen, for eksempel ved at suge det plast op, som efterlades fra banen, og han mener, der skulle have været opsat en sluse omkring hele banen, så man sikrer, at plastskidt ikke blev spredt:

"Men nu har regnvand og blæst betydet en omfattende spredning af både plast og de materialer, der indgår i baneproduktionen. Ikke nok med at det flyder rundt, så har alle sikkert fået noget med hjem på tøj og sko, og det havner nu i vores fælles vand ved vask og så videre. Det er en forurening af miljøet, der kunne have været undgået, hvis man blot havde fulgt de retningslinjer, der f.eks. gives ved anlæg som kunststofbaner," mener Michael Liesk.

Meget berørt af kritik Det er de frivillige i Hillerød Events, som har skaffet penge til skøjtebanen på Torvet og har stillet den op som en mulighed for at skaffe penge til de cirka 50 foreninger, som før tjente næsten en million kroner til foreningskassen på Hillerød Kræmmermarked. Foreningerne bemander skøjtebanen og har mulighed for at sælge for eksempel kakao i boden ved banen.

I Hillerød Events er de kede af, at skøjtebanen nu får kritik for at være dårlig for naturen:

"Vi er meget berørt af de kommentarer, som vores skøjtebane har givet anledning til, og vi skal være de første til at beklage dybt, hvis skøjtebanen har været med til forurening af miljøet. Det må naturligvis ikke ske," siger formand Carsten Larsen.

Ændringer Hillerød Events har, efter Hillerød Postens henvendelse, nøje undersøgt forholdene på skøjtebanen, og de vil foretage en række ændringer i de daglige procedurer for at minimere udledningen af plastik, og de vil ændre på banens konstruktion, så plastikudledningen minimeres.

De vil nu dagligt behandle banen med en speciel plejeløsning, som er biologisk nedbrydeligt, og som betyder, at plastresterne i højere grad hæfter sig til overflade, så de ikke flyver rundt, men kan fjernes i forbindelse med den daglige rengøring og støvsugning af skøjtebanen.

De vil også konstruere et system til opsamling af plastrester, der løber af med regnvandet over et filter. Og de vil anbringe særlige isoleringsmaterialer ved bandernes fødder på samme måde, som man kender det, når man isolerer fugerne ved vinduer, forklarer han.

Carsten Larsen er meget berørt over de kommentarer, som skøjtebanen har givet anledning til. Arkivfoto: Martin Warming

Klare krav Carsten Larsen ærgrer sig også særligt meget, fordi Hillerød Events på forhånd havde stillet nogle helt klare krav til skøjtebanen, inden de valgte den:

"Vi ønskede ikke en skøjtebane, hvor man fryser vand til is. Vi ønskede en bæredygtig skøjtebane uden den negative miljøpåvirkning, som vi ellers kender det i forbindelse med driften af konventionelle skøjtebaner. I forhold til en traditionel skøjtebane, hvor man fryser vand til is, så er de månedlige ressourcebesparelser på vores skøjtebane ikke alene 20.000 liter vand, men også en besparelse, som svarer til 400 husstandes månedlige energiforbrug samt 9,5 tons CO2-udledning. Skøjtebane-panelerne er godkendt til brug i fødevareindustrien og er uden skadelige virkninger på mennesker og dyr, ligesom skærebrætter i køkkenet, hos slagteren eller på restauranter også er godkendt," forklarer han.

Skøjtebanepanelerne kommer fra en schweizisk leverandør, som modregner deres CO2-udledning, da de er med i projektet Plant-for-the-Planet, og de planter et træ for hvert skøjtebane-panel, de producerer.

"Vi har specifikt valgt en skøjtebane-leverandør, der har udviklet nogle skøjtebane-paneler med en ekstrem lav friktionskoefficient, og som genererer 90 procent mindre plastspåner end andre plastskøjtebaner på markedet," siger Carsten Larsen.

I perspektiv Ifølge Hillerød Events bliver mængden af plastspåner, som frigives, nøje undersøgt af en forskergruppe - og det er lavt, nemlig 2,8 gram plast per kvadratmeter per måned.

"For at sætte tingene i perspektiv udleder en gennemsnitlig person 8,3 gram mikroplast per måned ved normal brug af deres gummifodsåler. Skøjtebanen i Hillerød er lavet af et materiale, der er 100 procent genanvendeligt og har, som skøjtebane, en lang forventet levetid på cirka 20 år. Takket være den enorme besparelse på vand, energi og kulstofemissioner, og på grund af det faktum, at det er fuldt genanvendeligt, så er skøjtebanen på Torvet i Hillerød et bæredygtigt alternativ til konventionelle nedkølede skøjtebaner," siger Carsten Larsen, som sammen med Hillerød Events siden lukningen af kræmmermarkedet også blandt andet har været med til at arrangere Hillerød Slotssø Byfest, den årlige eSport turnering i FrederiksborgCentret/Royal Stage, TV2 Charlies Rockshow på Posen og Musik på Posen hver onsdag om sommeren for at tjene penge ind til ungdomsarbejdet i foreningen.

Fantastisk modtagelse "Skøjtebanen har fået en fantastisk modtagelse, ikke blot af Hillerøds borgere, men også af byens butikker, der er glade for, at der i en mørk tid er kommet liv i byen, ikke kun på Torvet, men også i Helsingørsgade og Slotsgade," siger Carsten Larsen.

Undersøge det Opsætningen af skøjtebanen på Torvet blev også godkendt af et enigt byråd. Det forstår Michael Liesk fra naturfredningsforeningen ikke.

"Jeg har ikke noget imod, at man skøjter på Torvet, men jeg noget imod, at beslutningstagerne ikke tænker sig om i deres iver for at fremstå som dem, der sikrer forlystelser og dermed også sikrer stemmer. De undersøger ikke konsekvenserne af deres beslutninger," mener han.

Blandt andre Louise Colding Sørensen (S), som er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune, var med til at stemme ja til skøjtebanen.

"Det er nyt for mig, at skøjtebanen skulle udskille noget som helst - det har jeg ikke været opmærksom på eller hørt noget om fra officiel hånd eller fra forvaltningen. Men hvis man har observeret, at banen frigiver plaststumper, så skal vi se på, hvordan vi kan løse det. Så skal vi måske ind og feje mere end man gør nu, eller se på, om vi kan finde andre løsninger på det, og det er sikker på, at Hillerød Event gerne vil se på," siger hun.

Skøjtebanen er for tiden lukket ned, men det er planen, at skøjtebanen åbner igen 4. januar.

