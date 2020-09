Kristendemokrater indgår valgforbund med Konservative og Nye Borgerlige

- Ved sidste kommunalvalg, havde vi et ganske fint samarbejde og valgforbund med Liberal Alliance, og vi stod til et sæde i byrådet, indtil sidste valgsted i Store Lyngby var talt op. Dengang var der stemmespild, fordi vi stod i tre lejre på den blå fløj. Derfor er det fornemmeste mål lige nu, at vi ikke mister en plads, vi kunne have givet et af de andre blå partier. At vi selv får et sæde, kunne være dejligt, men små skridt.., siger han.