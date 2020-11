Se billedserie Thomas Petersen kunne godt tænke sig at have mere tid til at give en hånd med på værkstedet, men papirarbejde og offentligt bureaukrati betyder, at han må tilbringe det meste af sin arbejdsdag på kontoret, siger han. Foto: Martin Warming

Krigsskadeerstatning blev startskuddet til en af Hillerøds ældste virksomheder

Hillerød - 04. november 2020 kl. 15:23 Af Martin Warming

Dette er historien om en af Hillerøds ældste virksomheder, Glarmestre Carl Petersen & Søn.

Men vi starter et helt andet sted end i Hillerød.

Nemlig i hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig i 1860'erne, da Danmark udkæmpede en blodig krig mod Preussen og Østrig.

Krigen i 1864 endte som bekendt med et nederlag til Danmark, der derfor måtte afstå hertugdømmerne til Det Tyske Forbund, som det hed. Mange danske soldater døde eller blev alvorligt såret i krigen, og én af de soldater, der kæmpede på slagmarken, var Andreas H. Petersen.

Fik erstatning Han slap heldigvis fra krigen med livet i behold, og i 1867 modtag han krigsskadeerstatning fra den danske stat.

Erstatningen brugte han til at åbne en lille glarmesterbutik på Slotsgade i Hillerød, der fik navnet A. H. Petersen. Efter hans død blev butikken først ført videre af hans enke, men i 1903 overtog sønnen Carl Henrik Petersen butikken og ændrede samtidig navnet til Carl Petersen Glarmester.

Virksomheden, der i 1940 blev omdøbt til Glarmestre Carl Petersen & Søn, er siden gået i arv, og i dag er virksomheden ejet af 50-årige Thomas Petersen, der er femte generation af glarmestre i familien Petersen.

Kastet ud i det Thomas Petersen overtog virksomheden for 28 år siden, da hans far pludselig døde.

- Jeg blev jo mere eller mindre kastet ud i det, da min far pludselig døde alt for tidligt, da han var i slutningen af 40'erne. Jeg var kun 21 år, og selv om det selvfølgelig lå i kortene, at jeg en eller anden dag skulle overtage virksomheden, så havde jeg ikke lige regnet med, at det skulle ske i så ung en alder. Det var hårdt, og jeg gik glip af en masse fester, men der var jo ingen, der tvang mig til noget, og i dag er jeg da glad for, at jeg gjorde det, fortæller Thomas Petersen.

I dag har Thomas Petersen 10 medarbejdere. To medarbejdere hjælper ham med det administrative arbejde på kontoret, mens otte glarmestre fikser stenslag i bilruder, indrammer billeder, udskifter og reparerer vinduer og tager sig af alle de andre opgaver, som virksomheden beskæftiger sig med.

Thomas Petersen er selv uddannet glarmester, men forinden havde han taget en erhvervsuddannelse - og det er han glad for, at han gjorde.

- Én ting er at være en dygtig glarmester. En anden ting er at drive en virksomhed. Jeg tror, det har været en stor fordel, at jeg også kendte lidt til markedsføring og bogholderi, da jeg overtog virksomheden i en ung alder, siger han.

Fulgt med tiden I dag er der ikke meget, der er, som dengang Andreas H. Petersen grundlagde firmaet tilbage i 1800-tallet, og virksomhedens lange historie er ikke noget, som Thomas Petersen tænker meget over i hverdagen.

- Vi er jo en moderne virksomhed, der har fulgt med tiden, og jeg føler mig ikke bundet af gamle traditioner, siger Thomas Petersen og fortsætter:

- Det er jo en helt anden virksomhed i dag end for 153 år siden, da min tipoldefar (den føromtalte Andreas H. Petersen, der kæmpede i krigen i 1864) åbnede sin butik i Slotsgade. Dengang bestod arbejdet mest i at indramme billeder og reparere eller udskifte små blyindfattede ruder. Det var i øvrigt også glarmestrene, der tog rundt og pudsede vinduer hos folk dengang. Arbejdet har ændret sig meget siden. Den største forskel på arbejdet dengang og i dag er nok, at alt er blevet større og tungere. Vinduerne er jo blevet to eller tre-lags i dag, og de vejer meget mere end for 153 år siden. Vi har til gengæld heldigvis også flere maskiner til at hjælpe os med arbejdet i dag, lyder det fra Thomas Petersen,

For meget papirarbejde Udover klassisk glarmesterarbejde er det montage af glasløsninger i blandt andet badeværelser, køkkener og kontorlandskaber, der fylder godt i ordrebogen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn i dag.

- Vi har gjort det til vores specialitet at montere brusedøre og hele brusenicher udført i glas. Det er noget, danskerne virkelig har fået øjnene op for de sidste ti år. Mange kunder ønsker også flotte løsninger til stænkplader i køkkenet, hvor glasset både kan farves med silketryk og udføres med udskæringer til stikkontakter, og den slags opgaver har vi også en hel del af, siger Thomas Petersen, der godt kunne tænke sig at have lidt mere tid til selv at hjælpe til på værkstedet eller ude i marken hos kunderne.

- Men det har jeg simpelthen ikke. Det er ikke blevet nemmere at være selvstændig. Der er alt for meget papirarbejde og bureaukrati, og det her løfte, som politikerne kom med for nogle år siden om, at der skulle være mindre bureaukrati for små og mellemstore virksomheder, har jeg ikke mærket meget til. Der er mange ting, der er meget mere snørklet i dag end for 28 år siden, da jeg startede, siger han.

Plads til en bus I dag holder Glarmestre Carl Petersen & Søn til i en 1.200 kvadratmeter stor bygning på Bragesvej i industrikvarteret. Der er nemlig brug for masser af plads til at boltre sig på, hvis man skal være en moderne glarmestervirksomhed.

- Vi har omkring 1.000 kvadratmeter værksted, hvor vi kan læsse vores biler indendørs om morgenen, og hvis vi skal have store og tunge termoruder og vinduespartier op på bilerne, så har vi en kran i loftet, der kan hjælpe med det. Der er endda plads til, at vi kan køre en bus, der skal have skiftet ruderne eller repareret et stenslag, ind på værkstedet, fortæller han.

Om Glarmester Carl Petersen & Søn er Hillerøds ældste virksomhed, er Thomas Petersen ikke helt sikker på.

- Men vi er i hvert fald en af de ældste virksomheder i byen, siger han.

Godt håndværk Men hvordan overlever man egentlig op- og nedture, verdenskrige og finanskriser i 153 år?

- Jeg tror i bund og grund på, at det handler om godt håndværk. Vi har nogle dygtige folk, som har været her i mange år og kan deres kram. Det er nok det allervigtigste. Men derudover så handler det selvfølgelig også om at være konkurrencedygtig og se de muligheder, der er i markedet. Det er ikke bare held, at vi har eksisteret i 153 år. Det skyldes hårdt arbejde, godt håndværk og god kundepleje, siger Thomas Petersen.

Selv om Thomas Petersen ser lyst på fremtiden, så er der dog én ting, der bekymrer ham.

Som mange andre mindre håndværksfag er det nemlig ikke nogen nem opgave at finde uddannede medarbejdere. Ifølge Thomas Petersen blev der kun uddannet syv glarmestre-lærlinge på landsplan på det sidste hold. Og det er slet, slet ikke nok.

- Det er noget skidt. Det bliver uddannet alt for få glarmestre, og jeg vil meget gerne opfordre de unge mennesker til at tage en håndværkeruddannelse - og gerne inden for glarmesterfaget. Der er brug for jer, og der venter jer en masse spændende opgaver og udfordringer, lyder det fra Thomas Petersen.

Ingen kronprins Hvad der skal ske med Glarmestre Carl Petersen & Søn, når Thomas Petersen engang vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, ved han ikke helt endnu.

- Så langt er jeg ikke nået. Jeg har forhåbentlig mange gode år i mig endnu, men jeg har ingen børn, der kan tage over, når jeg engang stopper. Om det bliver en god medarbejder eller en samarbejdspartner, der tager over, det ved jeg ikke endnu. Det bliver nok lidt mærkeligt, når jeg når til den dag, men det vigtigste er, at virksomheden bliver ført videre på en god måde, siger han.