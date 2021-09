Syltedronningen har tidligere besøgt frivilligcentret og vejledt deltagerne i selv at sylte. Arkivfoto: Frivilligcenter Hillerød

Kreative workshops og lækker mad i frivilligcenteret

Der er plads til 120 deltagere i efterårets 10 workshops

Hillerød - 20. september 2021 kl. 04:19

Kan et kursus i syltning, træsnitning eller croquistegning være med til at råde bod på den ensomhed, som mange mennesker har oplevet under pandemien?

Det mener Frivilligcenter Hillerød, der har allieret sig med 10 professionelle kunsthåndværkere til at holde kreative workshops og bestilt forplejning dertil fra nogle af byens gode madsteder.

Workshoppene holdes i uge 40-50, hvor 120 borgere fra Hillerød Kommune får mulighed for at sætte valuta ind på den hårdt prøvede fællesskabskonto ved at deltage i en af de 10 workshops med i Frivilligcenter Hillerød.

Penge fra Kulturstyrelsen Pengene til workshoppene er bevilget af Kulturstyrelsens pulje '1.000 nye fællesskaber'.

"Vi arbejder i forvejen på at skabe et åbent værksted med fællesskabende kreative sysler i frivilligcentret. Og da vi så puljemidlerne fra Kulturstyrelsen, øjnede vi straks en mulighed for at kickstarte værkstedet på en anderledes måde. På længere sigt skal workshops og aktiviteter i værkstedet drives af frivillige, men de 10 professionelle workshops giver os mulighed for at kickstarte det åbne værksted," forklarer leder af frivilligcentret Anette Nielsen i en pressemeddelelse.

Man kan læse mere og tilmelde sig på www.frivilligcenter-hillerod.dk.