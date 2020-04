Når de mindste skal tilbage i daginstitutionerne er der blandt andet krav om at legetøjet skal vaskes to gange dagligt. Legetøjvaskeriet og de mange andre opgaver får nu Hillerød Kommune til at ansætte nye medarbejdere til daginstitutioner og skoler. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Krav om legetøjsvask to gange dagligt udløser masseansættelser

130 personer har søgt om at blive en af de 68 midlertidige ansatte i Hillerøds institutioner

Hillerød - 14. april 2020 kl. 05:25 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

68 sæt hænder skal allerede 20. april rykke ind på Hillerøds daginstitutioner, skoler og sfo'er, når hverdagen i en ny form vender tilbage for de yngste. Hillerød Kommune er i fuld gang med at ansætte midlertidige pædagogmedhjælpere i sådan et omfang, at der vil være ekstra personer i alle institutioner til at løse nogle af de mange ekstra opgaver, Sundhedsstyrelsens strikse nye retningslinjer for at undgå smittekæder har udløst.

De nye folk skal blandt andet vaske alt legetøj to gange om dagen, hjælpe børnene med at vaske hænder og generelt indgå i arbejdet med at sikre hygiejne og afstand. De 68 personer skal foreløbig være ansat til 10. maj.

For at få de mange nye ansættelser på plads, er Jobcenteret sat i gang med at finde kandidater, og kommunen har også bedt pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole om hjælp. Kommunen har indkaldt personale til at holde samtaler over Skype, oplyser borgmester Kirsten Jensen (S) i en mail til redaktionen.

- Vi har pt modtaget 130 ansøgninger. Vi har indkaldt personale til at holde samtaler over Skype. Det er klart, at det er en stor opgave, men vi kan godt løfte den. De her stillinger vil være hjælp til praktiske opgaver som at vaske legetøj, hjælpe med hygiejne som hyppig håndvask og med at fastholde afstande mellem børnegrupperne. Og vi er sikre på, at vi godt kan finde kvalificeret arbejdskraft til det, også selv om vi har travlt, skriver borgmesteren, som i går valgte at svare på redaktionens spørgsmål på mail på grund af netop travlhed.

Hjælpe med flyverdragter Andre kommunalt ansatte er også på vej ud i børnehaverne.

- Vi beder dem, der kan udskyde opgaver, om at gøre det og i stedet være med i institutioner og skoler. Her kan de for eksempel hjælpe med at få børn i flyverdragter, på toilettet eller hjælpe med mad. Vi søger både ansatte til hele dage og ansatte, som kan frigøres et antal timer hver dag, skriver borgmesteren videre.

Der venter masser af ekstra arbejde, blandt andet på grund af kravet om, at børnene deles i små grupper på højst tre indenfor og fem udendørs.

Frivillige hænder på vej Udover flytning af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere, arbejder Hillerød Kommune med at lave en frivilligbørs for at dække behovet for den praktiske hjælp.

- Flere egentligt frivillige borgere er noget, vi ser på lige nu. Vi er blandt andet i dialog med professionshøjskolen og der kan være studerende, som kan hjælpe. Det kan også være, der er ungdomstrænere eller andre frivillige i foreninger. Det kan vi sige mere om i løbet af de kommende dage, skriver Kirsten Jensen, som ikke kan oplyse, hvad det koster at besætte de 68 stillinger.

- Det kan vi ikke svare på før vi ved, hvor længe det her vil vare og hvor længe de skal være ansat, skriver hun i sit svar.

God aflastning Hos BUPL, som organiserer pædagogerne, vurderer faglig sekretær Christa Thestrup, at det er en fin beslutning at ansætte nye folk i institutionerne.

- Som jeg læser stillingsopslaget, så har Hillerød Kommune en intention om at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer meget bogstaveligt. Der bliver ikke skåret nogle hjørner her. Og det er rigtigt godt, at der bliver taget det her initiativ, hvor det ikke handler om at det her er nye folk, der skal overtage nogle opgaver, som ellers ville være bemandet med pædagoger, siger hun.

Hun glæder sig over, at de nuværende ansatte i institutionerne kan se frem til en aflastning.

- Det giver pædagogerne mulighed for at fokusere på den pædagogiske opgave, at de kan lægge det praktiske arbejde i hænderne på nogle andre. Genåbningen skal jo ikke kun være sundhedsmæssigt forsvarlig, den skal også være pædagogisk forsvarlig, siger hun.

Brug for opmærksomhed Christa Thestrup forventer, at der venter pædagogerne en stor opgave, når institutionerne åbner igen efter den lange nedlukning.

- Vi skal tage imod børn, der ikke har været i institutionen længe, og derfor skal der være fuld fokus på det. Det har været en anderledes tid før børnene, og de får brug for en særlig pædagogisk opmærksomhed, siger hun.

Hun håber, at den store tilgang af personale i institutionerne får flere til at få øjnene op for muligheden for at arbejde med børn.

- Midt i alt det her, er der i hvert fald rigtig mange, som bliver opmærksomme på, hvad den pædagogiske opgave er. Og så er der også flere, som kan blive interesseret i det pædagogiske arbejde, siger Christa Thestrup, som anbefaler Hillerød Kommune at følge op med en strategi for uddannelse af personalet, også set i forhold til, at Hillerød Kommune i forvejen arbejder på at oprette flere daginstitutionspladser i kommunen.

- Der er jo pres på kapaciteten. Der bygges nye institutioner og udvides flere steder. Så vi får også brug for, at der er nogen, der får interesse for pædagogprofessionen, siger hun.