Torben Espenhain fra Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd, der er glade for de nye krav, som Hillerød Kommune stiller til Nordisk Perlite. Foto: Allan Nørregaard

Kræver kortlægning fra Perlite-fabrik

Hillerød - 25. april 2018 kl. 06:06 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke udstedt driftsforbud aften og nat for Nordisk Perlite. Til gengæld står Hammersholt-virksomheden overfor en række skrappe krav - stillet af Hillerød Kommune, der vil have komplet støjkortlægning foretaget. Derudover skal virksomheden sikre, at der ikke spredes perlitestøv rundt. Det er samlet set et resultat, som Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd finder tilfredsstillende, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er glade for, at Hillerød Kommune fastholder kravet om total kortlægning af støjkilder hos Nordisk Perlite, da vi periodisk stadig oplever overskridelser af støjgrænsen. Kravene var ikke ikke overholdt ved den seneste måling 13. april, men overskridelsen var ikke signifikant. Netop derfor er vi glade for fastholdelsen og de nu meget klare krav til virksomheden, siger Torben Espenhain fra nabogruppen.

Han fortsætter:

- Vi er også glade for, at kommunen tager hånd om støv-situationen og stiller krav om, at også dette bliver løst. Endelig håber vi, at fabrikanten holder sit løfte om samarbejde med kommunen og lever op til at gøre en indsats for det gode naboskab.

Læs mere om sagen i dagens avis.