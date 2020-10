Se billedserie 'Kræmmer Erik' sad blandt andet i panelet med tv-kokken Claus Holm, som han også har dystet imod i programmet 'Fantastiske Hammerslag'. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

'Kræmmer Erik' overrakte en kvart million kroner til 'Knæk Cancer'

Erik Christiansen fra Hillerød sad ved telefonerne til lørdagens 'Knæk Cancer'-show og fik også lov til at donere tv-seriens store overskud til kampen mod kræft

Blandt de mange kendisser, som lørdag sad ved telefonerne til det store indsamlingsshow 'Knæk Cancer', var Erik Christiansen fra Hillerød - også kendt som 'Kræmmer Erik'.

Det var både folketingspolitikere, tv-værter, Vild med Dans-deltagere og mange flere, som sad klar ved telefonerne for at tage imod opkald fra alle, der ville donerere mere end 150 kroner. Og det var en stor oplevelse at tage telefonen til showet, hvor der i alt blev samlet hele 139 millioner kroner ind, siger 'Kræmmer Erik':

"Det var en stor oplevelse at være blandt rigtig mange søde kendisser i en fantastisk opsætning i udsendelsen. Jeg fik gennem de fire timer opkald fra både en 12-årig pige, som ville donere 340 kroner, hun havde samlet ind på flaskepant, og virksomheder, der donerede op mod 130.000 kroner til den gode sag. Det endte med, at vi rundede lige godt en halv million kroner i donationer bare på min telefon".

Stærke opkald 'Kræmmer Erik' fik mange stærke opkald ind på telefonen, fortæller han:

"Der var mange, som gerne ville fortælle, hvorfor de donerede penge, og jeg hørte mange forfærdelige historier om tab af familiemedlemmer til kræften," siger han.

"Stor ære" Han sagde da også straks ja, da han blev spurgt, om han ville sidde i kendispanelet som repræsentant fra programmet 'Fantastiske Hammerslag', der kører på TV2 Fri.

"Det var en stor ære at blive spurgt, og jeg sagde selvfølgelig straks ja. Jeg synes, det var noget, jeg burde, da jeg også har oplevet flere dødsfald i min familie og vennekreds, hvor årsagen var kræft. Det er en sygdom, der rammer i flæng, og vi håber jo alle, at vi en dag kan finde en måde, der kan helbrede os fra denne uhyggelige sygdom," siger han.

Overrakte overskud 'Kræmmer Erik' sad dog ikke kun ved telefonen til 'Knæk Cancer'-showet, for han fik også æren af at overrække 228.690 kroner, som er overskuddet fra 'Fantastiske Hammerslag', som han selv er den gennemgående figur i. Tv-serien har kørt i fire sæsoner, og en ny sæson vises netop nu på TV2 Fri.

I tv-serien dyster 'Kræmmer Erik' mod en anden part - i den nye sæson er det en række kendisser, om hvem der kan tjene mest på at købe loppefund for 5.000 kroner - loppefund som efterfølgende sælges på netauktioner. De penge, som parterne har tjent ud over de 5.000 kroner, blev så i lørdags givet videre til 'Knæk Cancer'.

"Det var fantastisk at overrække så mange penge. Jeg var selv overrasket, da produktionsselskabet ringede, over, at vi havde tjent så mange penge gennem programmerne. Det var jo et forfærdeligt stort beløb at overrække, og jeg kunne mærke publikums begejstring," siger han.

Dyster mod kendisser I den nye sæson dyster 'Kræmmer Erik', som driver butikken 'Fantastiske Fund' i Kulhuse, mod kendisser som Bubber, kokken Klaus Holm og Jacob Haugaard - og det var sjovt at møde nogle af dem ved telefonerne lørdag aften, fortæller han:

"Det var en stor fornøjelse at være med i call centret og også få en snak med nogle af dem, jeg har dystet med igennem programserien".

Kan stadig donere Hvis man ikke donerede penge til 'Knæk Cancer' i lørdags, opfordrer 'Kræmmer Erik' til, at man gør det nu:

"Det er jo aldrig for sent, og det nytter at hjælpe," siger han.

Man kan donere ved at klikke sig ind på cancer.dk.