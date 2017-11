Tue Tortzen: - Borgerne af i dag ringer eller mailer. De tager ikke ud på Rådhuset.

Send til din ven. X Artiklen: Kontortid til formanden var ikke løsningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontortid til formanden var ikke løsningen

Hillerød - 21. november 2017 kl. 05:53 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal formanden for Miljø- og Teknikudvalget have åbent kontor én gang om ugen, hvor det er muligt for borgerne at møde ham eller hende ansigt til ansigt?

Det mener i hvert fald Venstre, som både i en valgannonce samt i en replik i anledning af den seneste tids miljøsager i Hillerød Kommune, har fremsat forslaget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men det har også den nuværende formand for udvalget, Tue Tortzen (EL), en mening om. Hans pointe er den, at borgerne af i dag ikke tager ud på Rådhuset, når de kan få svar på mail.

- Det er da fint at Venstre kommer med dette forslag lige op til valget, men kunne det ikke være interessant at høre, hvordan kontakten til borgerne er foregået de sidste fire eller otte år?

Svaret er, at jeg hver uge får ca. fem henvendelser på mail om forskellige mangler eller forslag til forbedringer. Det er steget meget efter at Vej og Park er udliciteret, fortæller Tue Tortzen.

Han fortæller videre:

- Hvis det ikke lige er noget jeg kan svare på, sender jeg det til forvaltningen, som laver et svarudkast. Det kan være »Ok- det ordner vi« eller en forklaring på problemet.

Desuden er der folk, som ringer til mig med forskellige problemer. Dem svarer jeg også på eller går videre til forvaltningen. Men ofte tager jeg ud til folk og ser på problemet, det giver det bedste indtryk, og desuden færdes jeg jo meget rundt i kommunen.

Folk kommer ofte og siger, »Nu jeg har dig - der er et hul i vejen der og der...« eller «det er et farligt, når børnene skal krydse vejen, bilerne kan ikke se dem, fordi hækken ikke er klippet....«

Tue Tortzen understreger:

- Jeg vil gerne holde kontortid på Rådhuset, hvis der kommer nogen til det, så det må komme an på et forsøg. Men der har tidligere været kontortid, men der kom ikke nogen, så det blev aflyst, kommer det fra nuværende formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Tue Tortzen kan huske, at der for ca. 15 år siden faktisk var kontortid hos den daværende formand for Miljø- og Teknikudvalget, den konservative Svend Aage Larsen, men at det stoppede efter nogen tid.

- Indenfor de seneste otte år har Jamil Chehaibar (S) som formand for Arbejdsmarkedsudvalget også prøvet at have fast kontortid, men droppede det igen, fortæller Tortzen.