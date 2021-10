61-årige Peter Ingemann Bentsen er de Konservatives spidskandidat ved kommunalvalget i Hillerød Kommune den 16. november. Foto: Jan F. Stephan

Konservativ spidskandidat har stor respekt for Hjulmand og hader at komme for sent

Hillerød - 04. oktober 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Hillerød Posten dækker selvfølgelig det kommende kommunalvalg den 16. november massivt. Vi har blandt andet bedt samtlige spidskandidater for de ni partier, der indtil videre stiller op til kommunalvalget i Hillerød Kommune, om at besvare en række mere personlige spørgsmål, der forhåbentlig er med til at tegne et billede af personen bag politikeren.

Peter Ingemann Bentsen, spidskandidat Det Konservative Folkeparti Hillerød

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jeg er født og opvokset i Hillerød. Jeg har fået meget af Hillerød og vil gerne give lidt igen. Så vil jeg også gerne fortælle, at velfærd ikke kun er et spørgsmål om penge, men lige så meget om samværet med andre mennesker. Velfærd skal ikke kun omsættes i kroner og øre, men også i respekt og værdighed.

Hvad kan du bedst lidt at bruge din fritid på? Ud over familien er sport det foretrukne. Fodbold, håndbold og tennis som første prioriteter. Jeg forsøger bedst mulighed i forhold til tiden at følge vores lokale idræt, både elite og bredde. Så er jeg stolt af at være dansker og følger vores nationale atleter og er stolt, hver gang de præsterer et godt resultat. Personligt bliver det til lidt tennis i Nødebo og lidt fodbold i Hillerød.

Peter Ingemann Bentsen Alder: 61 år

By: Hillerød

Familie: Gift - fem børn og fire børnebørn

Arbejde: Selvstændig

Hvad er dit yndlingssted i Hillerød Kommune - og hvorfor? Uha, der er mange. Batzkes Bakke, Torvet, Frederiksborghallen (Royal Stage) og Hillerød Stadion. De giver alle oplevelser. En tur i skoven med hundene og frisk luft er en god og billig fornøjelse. Jeg sætter også pris på vort sommerhus i Vejby på Nordkysten. Her er det havet, stranden, luften og den høje himmel som fascinerer.

Hvad er du virkelig dårlig til? At komme afsted i god tid er min store svaghed og kombineret med at hade at komme for sent, er det dobbelt op på irritationen. Det lykkes mig dog for det meste at komme til tiden, men halsende ind ad døren. Tålmodighed er heller ikke min stærke side - jeg vil gerne have der bliver taget beslutninger, som føres ud i livet.

Hvem er dit idol uden for politik - og hvorfor? Idol er måske ikke det rigtige ord, men jeg har meget stor respekt for landstræner Kasper Hjulmand. Hans måde at håndtere ledelse på er unik. Som leder kan man lære rigtig meget af sporten, hvor der både er behov for at lytte, men også tage beslutninger. Og så er han frem for alt et godt og sympatisk menneske.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Hvis jeg havde evnen til at udrydde al sygdom i verden. Løse klimaudfordringen med et trylleslag, afskaffe fattigdom - det ville ikke være så skidt! Mere lokalt er det første, der falder mig ind, at ændre strukturen i centrum af Hillerød, så vi alle får en bedre oplevelse, når vi besøger bymidten. Men der ligger rigtig mange opgaver og venter i Hillerød, som jeg gerne vil være med til at ændre gennem arbejdet i byrådet.

Peter Ingemann Bentsen har fået meget af Hillerød, hvor han er født og opvokset, og vil gerne give lidt igen, fortæller han. Foto: Jan F. Stephan