Det kommer til at koste Hillerød Kommune millioner, at totalentreprenøren bag byggeriet af en ny daginstitution tidligere på året gik konkurs. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Konkurs koster kommune millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konkurs koster kommune millioner

Hillerød - 16. juni 2020 kl. 04:10 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsinkelse og ekstraregninger for tre millioner kroner. Det er, hvad Hillerød Kommune har i vente, efter totalentreprenøren B. Nygaard Sørensen A/S i februar gik konkurs. Entreprenøren skulle have bygget en ny daginstitution på Roskildevej med plads til 150 børn, men konkursen ser nu ud til at forsinke byggeriet 10 måneder, så den nye institution efter planen nu først bliver færdig i begyndelsen af 2022. Det skyldes, at kommunen er nødt til at lave en ny udbudsrunde - blandt andet fordi der er ændret på nogle regler i bygningsreglementet.

- Det er problematisk. Virksomheden kunne nok ikke gøre andet, end det, den var nødt til at gøre, men det koster mange penge, og det koster tid. Det er en børnehave, vi allerede har arbejdet på længe, og det meste af det arbejde går nu om. Det er en virkelig ærgerlig situation at stå i, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Kommunens forvaltning anslår, at det vil koste kommunen omkring tre millioner kroner ekstra at lade udbuddet gå om, og det er endnu uvist, om den oprindelige pris på omkring 40 millioner kroner for institutionen holder i et nyt tilbud.

- Der er ikke noget at gøre ved det, og vores forvaltning har gjort alt, hvad den kunne for at minimere omkostninger. Men det er dyrt at lave et nyt udbud. Derudover er der jo også nogle, der skal byde på opgaven, og vi ved jo ikke, om de kommer til at byde under eller over den oprindelige pris, fortæller Kirsten Jensen.

Forsinkelsen på den kommende daginstitution sker midt i, at Hillerød Kommune har udsigt til massive pladsproblemer på daginstitutionsområdet. Men børnene kan vide sig sikre på en daginstitutionsplads, forsikrer Kirsten Jensen.

- Vi sørger selvfølgelig for, at børnene bliver passet. Der bliver stillet pavilloner op, men der er ikke nogen tvivl om, at der er et meget stort behov for en ny daginstitution i Hillerød by, og det er planlagt til at være en stor institution, som virkelig skulle være et godt tilbud til familierne. Det bliver det også, men det bliver lidt senere, end vi havde håbet, siger borgmesteren.

De tre millioner kroner, som forvaltningen regner med, at kommunen skal betale ekstra til projektet, skal først findes i 2022. Derfor er det nu op til politikerne at indarbejde de tre millioner kroner i det kommende budget.

- De tre millioner vil jo fylde i år 2022, hvor vi måske gerne ville have haft nogle andre ting ind. Men det her med at sikre pladser i daginstitutionerne til vores børn, er en af de vigtigste ting, vi har at arbejde med i forbindelse med budgetlægningen, så vi må bevilge dem i budgettet, så de ligger der i 2022, siger Kirsten Jensen.

Ifølge kommunens forvaltning er det ikke en mulighed at skære yderligere i projektet og finde pengene ad den vej. Forvaltningen beskriver nemlig i Økonomiudvalgets dagsorden, at der allerede tidligt i processen er sparet mest muligt på både kvaliteten i byggeriet og institutionens størrelse.