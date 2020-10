Kongevænget er for tæt på ghettoliste

Når Jamil Cheheibar (S), der er formand for kommunens særlige udvalg med fokus på social sammenhængskraft, ser på udviklingen i boligområdet Kongevænget 1 i det østlige Hillerød, kan han godt blive bekymret for, at boligområdet på nogle parametre er ved at nærme sig en titel af ghetto. I dag opfylder Kongevænget ingen af de fire kriterier for at kunne kaldes et ghettoområde, men er tæt på flere af grænserne. Og alene områdets størrelse med over 1000 beboere i det almene boligområde og andelen af ikke-vestlige beboere gør Kongevænget 1 til et område, Hillerød Kommune skal holde øje med. For området skal absolut ikke havne på ghettolisten, mener Jamil Cheheibar.