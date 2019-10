Se billedserie Thorkil Pedersen og Finn Anton Halsgaard modtog fredag eftermiddag Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv efter 40 års tjeneste i Falck. Foto: Allan Nørregaard

Kongelige medaljer til Falckreddere

Hillerød - 12. oktober 2019 Af Camilla Bjørkman Aagaard

»Hurra, hurra hurra! Falck!«

Da seks Falckreddere fredag blev fejret og tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje efter 40 år i Falck, skulle det selvfølgelig fejres med et såkaldt Falck-hurra.

Thorkil Pedersen og Finn Anton Halsgaard har begge arbejdet på Falckstationen i Hillerød og var blandt de seks reddere, der blev hædret med en medalje.

- Falck har altid betydet en fantastisk masse. Jeg var været meget glad for at arbejdet, og det har været meget varieret, sagde Finn Anton Halsgaard, der i 1973 startede sin Falckkarriere i København. Siden kom han til Helsinge, men de sidste tre år arbejdede han på stationen på Heimdalsvej i Hillerød, inden han holdt op i januar i år.

Børn og plæneklippere

De mange år som ambulanceredder har budt på mange forskellige oplevelser. Han er ikke meget for at gå i detaljer med oplevelserne.

- Der har været mange forskellige ting. Det er ikke noget, der har belastet mig normalt. Det værste var noget med et lille barn og en plæneklipper. Der, hvor jeg bor, er der nogle gange et barn, der får lov at bruge en plæneklipper, og der kommer det tilbage til mig, sagde han.

Kollegerne blev en slags familie, som han brugte til at tale de svære ting igennem med.

- Jeg har været god til at tale med folk. I gamle dage var det ikke normalt at tage en psykolog med i spillet, men så har jeg talt med kollegerne. Det er en familie, sagde Finn Anton Halsgaard.

Omskiftelig tilværelse

Thorkil Pedersen stoppede i Falck i februar efter 46 års ansættelse - alle i Hillerød.

- Jeg startede i maj 1973 på Langesvej. Jeg har kørt alt: Brand, ambulance, dyreassistance og andre redderjob, fortalte Thorkil Pedersen og fortsatte:

- Det har været så spændende. Men det har været meget omskifteligt. Man kunne have en aftenaftale med familien, men så fem minutter i fyraften kunne alarmen gå, og det betød to-tre timers arbejde. Eller man kunne have sat sig ved middagsbordet, og så gik alarmen. Sådan har livet også været for familien, sagde Thorkil Pedersen og nikkede over mod sin kone, der sad ved et bord i nærheden.

- Jeg har været med til alt muligt forskelligt. Brande, hvor folk er brændt til ukendelighed og de store pyroman-brande, som vi havde i Hillerød for mange år siden. Det var altid spændende at rykke ud og komme ud og hjælpe folk. Det er et kæmpe privilegium, sagde Thorkil Pedersen.

God til at tale med folk

De sidste halvandet år arbejdede han i sygetransporten, hvor han mødte mange helt almindelige mennesker, der skulle køres fra A til B.

- Man skal være god til at snakke med mennesker. Nogle skal trøstes, og nogle vil bare gerne snakke. Man skal lige ind og mærke dem og finde ud af, hvad de har behov for. Jeg gik glad hjem fra arbejde.

For Thorkil Pedersen betød kammeratskabet med kollegerne alt.

- Jeg var glad for mit arbejde til den sidste dag. Kammeratskavet var godt og har også været med til at være det, for selvfølgelig var arbejdet ikke altid sjovt. Men når man ser tilbage, husker man kun det gode, sagde Torkil Pedersen.

Korpsånd er afgørende

Områdeleder i Falck, Erik Bruun Rasmussen glæder sig over de seks flotte og lange karrierer.

- Det er noget særligt, det er ikke hver dag, vi har seks 40 års jubilarer. Men når man først er i Falck, så er korpsånden og sammenholdet meget stærkt. Det bliver en livsstil, og det troede de måske ikke, da de startede. Man hjælper folk og gør folk glade, det er meget specielt, sagde Erik Bruun Rasmussen.

Udover medaljerne, æren og et diplom fik de seks mænd også en invitation til at komme ind til Dronningen, hvor de får mulighed for at takke for medaljen.