Komplet spærret i tre timer: Her er årsagen til den voldsomme ulykke

En alvorlig ulykke satte mandag eftermiddag en stopper for al trafik i begge retninger på Hillerødmotorvejens forlængelse, rute 267, mellem rundkørslen ved Kildevej ved Helsinge og Isterødvejen nord for Hillerød i lidt over tre timer.

Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen om den voldsomme ulykke klokken 15.13 og rykkede straks til stedet.

Hele vejen måtte spærres, mens først redningsarbejde og derefter oprydning og politiets arbejde på stedet fandt sted.

De første meldinger lød på en person er i kritisk tilstand og en person er alvorlig tilskadekommen.

- Personen i kritisk tilstand er heldigvis ude af den igen og er helt stabil. Den anden person er sluppet med en brækket albue og nogle brækkede ribben. Så alt i alt er ulykken ikke så alvorlig, som den kunne have været, oplyser Camilla Priegel, vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Fire biler var i alt impliceret i den voldsomme ulykke, der skete omkring Alsønderup.

- Alt tyder på, at der er en bilist, der har været uopmærksom på trafikken og den kø, der opstod foran. I et forsøg på at undvige til højre kørte bilen ud i rabatten, hvorefter bilisten drejede kontra - direkte over i modsatte vejbane, hvor det frontale sammenstød fandt sted, fortæller vagtchefen.

Ulykken trak ganske naturligt lange køer, der blev afviklet efter genåbningen klokken 18.20. Altså måtte politiet spærre vejen i mere end tre timer i myldretidstrafikken.