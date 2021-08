Se billedserie Der var stort fremmøde ved borgermødet på Hillerød Bibliotek, hvor der ikke var lagt op til debat om kommuneplanforslaget, men blev efterlyst forslag til kommunens udvikling. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Kommuneplanforslag gik live Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuneplanforslag gik live

Med cirka tre uger tilbage af høringsperioden var der torsdag indbudt til borgermøde om kommuneplanforslaget.

Hillerød - 19. august 2021 kl. 21:22 Af Tekst og fotos af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Kommuneplan 2021 - køreplanen for de næste 12 år i Hillerød Kommune - blev torsdag aften skåret ud i pap ved et velbesøgt borgermøde på Hillerød Bibliotek.

Læs også: Ny plan stopper Hillerøds vilde vækst

Forslaget til den nye kommuneplan har sit eget website, og her kan man klikke sig rundt i beskrivelser af planens indhold, kort med en lang række oplysninger, se høringssvar og selv skrive kommentarer.

Skulle man printe den ud, ville forslaget fylde mindst 1000 stykker papir, og det er der næppe nogen, der kaster sig ud i. Men i aftes blev alligevel gjort et forsøg på at gøre den omfattende plan mere håndgribelig.

Nogle af de helt store overskrifter i planen var præsenteret på plancher, ligesom embedsmænd fra By og Miljø fortalte om det overordnede indhold i kommuneplanforslaget.

Fremtidens Hillerød Det er nu, stregerne til fremtidens Hillerød skal slås.

Hvor skal der bygges mere, hvad må der bygges, og hvor skal landskaber og gamle miljøer bevares?

Alt det skal fastlægges i Kommuneplan 2021, som nu er sendt i høring frem til 10. september.

I serien »Fremtidens Hillerød« følger Frederiksborg Amts Avis processen, der skal lede frem til Kommuneplan 2021. Planchef Hans Brigsted kunne blandt andet fortælle, at kommuneplanen skal indordne sig under statens Fingerplan, og at der i den gældene kommuneplan er udlagt til 6000 boliger i Hillerød. Denne plan fortsætter i det nye forslag.

- I år slår vi rekord med cirka 1000 nye boliger - sammenlignet med et gennemsnit på 200 boliger pr. år. Det er virkelig mange boliger på en gang, sagde Hans Brigsted.

Og derfor er der da heller ikke lagt nye områder til byudvikling ind i kommuneplanforslaget.

- Der var 19 forslag til nye områder, men byrådet har valgt ikke at få nogen med. Vi har nok til 12 års forbrug, med de 6000 boliger, sagde Hans Brigsted.

Nye store butikker på vej Selv om der ikke bliver føjet nye bydele til Hillerød med kommuneplanforslaget, er der alligevel noget nyt på vej. Det længe omtalte aflastningsområde bliver realiseret - på papiret - og vedtages planen, mangler der kun lokalplan, før der kan bygges store butikker på nabogrunden til Bauhaus i det vestlige Hillerød. I første omgang 2-3 butikker.

Forslaget rummet også flere opgaver til byrådet, og til de 23 bysamfund, der findes i Hillerød. Byrådet vil nemlig lave såkaldte strategiske udviklingsplaner for byer og bysamfund.

En sådan en er allerede i støbeskeen for Skævinge.

- Det kan være, den skal være model for, hvordan man vil gøre det andre steder, men man skal også have respekt for, at mange byer har vidt forskellige størrelse og karakter. Og planerne skal laves sammen med de lokale borgere, så de kan blive meget forskellige, sagde Hans Brigsted.

To af de 23 bysamfund er Hammersholt og Ny Hammrsholt, og her bliver lavet en samlet plan for hele området.

- Det er her, man efter Fingerplanen vil kunne byudvikle, når engang de 6000 boliger er ved at være bygget. Så den vil man gerne lave en samlet plan for, også fordi der var del arealønsker i det område, sagde Hans Brigsted.

2 km2 mindre natur Et nyt element i kommuneplanen er også det såkaldte Grønt Danmarkskort, som er et landsdækkede projekt, der skal sikre flere sammenhængende naturområder i hele Danmark, og på en måde hjælpe biodiversiteten på vej.

I Hillerød har man fundet 111 kvadratkilometer natur - i tidligere kommuneplan dækkede udpegningerne samlet over 113 km2, så der er i alt udpeget 2 km2.

Kommuneplanforslaget kan finde på Hillerød Kommunes hjemmeside.

relaterede artikler

Hammersholt Enge kommer ikke med i den næste kommuneplan 21. maj 2021 kl. 14:08

Landsby kan ikke flyttes og kan ikke rummes på industrigrund 20. april 2021 kl. 20:48

Stor Billigblomst kan vise vejen for fremtidens butikker i Hillerød Vest 14. april 2021 kl. 12:58