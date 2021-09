Kommunens plejehjemspersonale skal på kursus

"For medarbejderne er det at yde omsorg og nærvær et kerneelement i det daglige arbejde - og ofte hovedmotivationen for oprindeligt at have søgt uddannelse og arbejde i ældreplejen. Så efteruddannelsen handler i høj grad om at give omsorgsarbejdet fornyet fokus og give medarbejderne et sprog for den omsorg og nærvær, de allerede yder hver dag," udtaler hun i en pressemeddelelse.