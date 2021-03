Det er især separatkloakeringsopgaver, der kræver store lån til Hillerød Forsyning i år. Til oktober forventer man at gå i gang med at separatkloakere første etape af Slotsgade. Foto: Peter Andersen

Kommunen stiller garanti for Hillerød Forsyning på 119 mio. kr.

Hillerød - 26. marts 2021 kl. 07:32 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød Forsyning har ansøgt Hillerød Kommune om at stille garanti for at forsyningsselskabet kan optage lån for knap 120 millioner kroner i 2021.

Det valgte et stort flertal i Hillerød byråd onsdag aften at nikke ja til, da sagen var på dagsordenen.

Kommunen har ikke pligt til at stille de nødvendige garantier for forsyningens låneoptagelse, men har de seneste år valgt at gøre det. Flere partier argumenterede under sagens behandling for, at garantien fra kommunen giver Hillerød Forsyning mulighed for at låne til en lavere rente, som i sidste ender kommer forbrugerne og dermed borgerne til gode.

K stemte imod Nikolaj Frederiksen (K) var som den eneste imod.

- Jeg er imod at der blive stillet denne garanti. At man kan låne pengene af kommunen giver en konkurrenceforvridning, og det gør det ikke nemmere for de private virksomheder at konkurrere. Der skal være lige vilkår, så et bliver et nej tak herfra. Hvis det var konkurrenceudsat fra starten, så var det billigere, sagde Nikolaj Frederiksen.

V: Det er ren vrøvl Men den udmelding forstod hverken Venstre eller Socialdemokratiet.

- Jeg synes generelt, at konkurrenceudsættelse er godt, hvor vi kan trykprøve, om vi betaler de rigtige priser, men vores kloakasystem er ikke det rigtige område. At tale om konkurrenceudsættelse er ren vrøvl i den her sag. Det, som Hillerød Forsyning kan låne til, er netop de områder, hvor vi i høj grad har påvirket de opgaver, som forsyningen skal løse. For eksempel spildevandsopgaven, hvor hele separatkloakeringsprojektet fylder 70 millioner kroner i denne låneramme, sagde Peter Frederiksen (V) blandt andet.

Han forstod ikke Nikolaj Frederiksens synspunkt.

- Jeg ved godt, at det konservative medlem af Hillerød byråd konstant mistror Hillerød Forsyning og gør det for at profilere sig selv. Nu tager Konservative så også forbrugerne i Hillerød som gidsel i sin kamp ved at give dem en unødig høj kapitalomkostning. Jeg kan simpelthen ikke forstå den vinkel på det, sagde Peter Frederiksen (V).

Thomas Brücker (S) syntes også, at det var naturligt at støtte op om lånegarantien.

- Vi ønsker en miljørigtig profil, og der er overhovedet ikke nogen evidens for, at hvis man konkurenceudsætter noget på det område, så bliver det blligere. Forsyningen efterlever mange af de mål, vi har, og derfor skal vi sørge for, at de kan låne så billigt som muligt til gavn for forbrugerne og borgerne, siger Thomas Brücker.

Lån til store projekter Blandt nogle af de projekter, som Hillerød Forsyning skal låne penge til i 2021, er på affaldsområdet indkøb af skraldebiler for otte millioner kroner og på spildevandsområdet ledningsrenovering for 21 millioner kroner og byudvikling i Ullerød og Favrholm for 25,5 millioner kroner.

Nikolaj Frederiksen (K) stemte som den eneste imod, mens 22 byrådsmedlemmer stemte for at stille garantien til Hillerød Forsyning. Klaus Markussen (V), Susanne Due Kristensen (S), Jamil Cheheibar (S) og Tue Tortzen (Enhedslisten) deltog ikke i behandlingen af sagen, da de sidder i Hillerød Forsynings bestyrelse. Dan Riise (V), der også sidder i bestyrelsen, havde meldt afbud til aftenens byrådsmøde.

Udover denne garantistillelse har Hillerød Forsyning også søgt om garantistillelse for Hillerød Kraftvarme ApS låneoptagelse på knap 25 millioner kroner, heraf 22 millioner kroner til en varmeakkumuleringstank ved Hillerød Biokraftvarmeværk. Ansøgningen afventer lige nu en kreditvurdering af selskabet, og byrådet skal senere tage stilling til garantistillelse.

