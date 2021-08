Se billedserie Beboernes repræsentanter Lone Mortensen og Marianne Jellesmark er kede af varslingerne om huslejestigning og har nu søgt hjælp hos Danske Lejere.

Kommunen solgte sårbares boliger: Nu kan deres husleje stige med 70 procent

Beboerne i de nu solgte, tidligere kommunale, billige boliger på Horsevænget, har fra den nye ejer fået to varslinger om, at huslejen nu stiger. "Det er voldsomt," siger beboerrepræsentant

Hillerød - 18. august 2021

Det, som beboerne i Horsevænget frygtede allermest, efter Hillerød Kommune solgte deres boliger, er nu sket.

De har nemlig modtaget to varslinger om, at deres husleje kommer til at stige.

"Jeg er vred. Jeg er faktisk rasende over det, politikerne valgte at gøre," siger Marianne Jellesmark, som er beboerrepræsentant og talsperson.

To varslinger Hun bor i en af de 61 lejligheder, som et politisk flertal i byrådet nikkede ja til at sælge for 46,5 millioner kroner tidligere på året. Lejlighederne var billige lejligheder, som kommunen kunne henvise socialt udsatte til. Derfor er mange af beboerne tidligere hjemløse eller har haft andre udfordringer. Boligerne har tidligere været hårdt ramt af skimmelsvamp og har krævet millioner til istandsættelse.

Beboerne modtog 15. juli den første varsling om, at huslejen stiger fra 1. november fra den nye ejer af boligerne. For et lejemål på 81 kvadratmeter lød varslingen på, at huslejen stiger fra 38.575 kroner om året til 49.314 kroner, altså 10.766 kroner mere om året.

Varslingen er begrundet i boligreguleringslovens paragraf om omkostningsbestemt leje, og udlejerens advokat henviser til både udvendig vedligeholdelse og moderniseringstillæg af lejligheden.

10. august kom så den næste varsling om stigning i huslejen. Denne gang lød varslingen på en huslejestigning på 16.119 kroner om året, så den samlede stigning bliver på 26.885 kroner om året. Altså en stigning på 70 procent.

Denne gang bliver der henvist til diverse forbedringsarbejder på ejendommen som for eksempel efterisolering af hulmure, isolering af varmerør, nye vinduer og døre og opsætning af solcelleanlæg.

Dertil kommer, at depositum bliver forhøjet, samtidig med at huslejen stiger, så beboeren skal indbetales 6.721 kroner mere.

"Det er meget voldsomt for rigtig mange af beboerne. Det er store stigninger - faktisk næsten oppe på en 100 procents huslejestigning for nogle, og det kan blive fatalt for flere af familierne her. Jeg er selv en af dem, der bliver hårdt ramt af det. Jeg har ikke en kinamands chance for at skaffe de penge," siger Marianne Jellesmark, som har boet i sin bolig i Horsevænget i mange år, efter hun selv oplevede at leve som hjemløs.

Søger hjælp Beboerne er nu gået sammen i en beboerrepræsentation og har søgt hjælp til at gøre indsigelse mod huslejestigningerne. De er vrede og skuffede over, at et flertal i byrådet valgte at sælge boligerne.

"Jeg mener, de har formøblet borgernes penge og solgt de her boliger for billigt. De burde have søgt mere økonomisk rådgivning. Kommunen har forsømt at lave et ordentligt regnskab for ejendommene, så der havde kunne komme jævnlige istandsættelser og huslejestigninger gradvist. I stedet har de solgt det for en slik, så den nye ejer kan lave en kæmpe huslejestigning," siger Marianne Jellesmark, som nu håber, at kommunen vil hjælpe beboerne med at få betalt det større indskud i lejlighederne og give mere i boligsikring, så de kan blive boende i lejlighederne.

"Det vil koste kommunen en helt masse penge nu. Det advarede vi også om inden salget, men de ville ikke lytte. I værste fald kan det her betyde, at nogen må flytte, hvis ikke kommunen vil hjælpe, for de har ikke pengene til at betale," siger hun.

Marianne Jellesmark vurderer, at beboerne har en chance for at undgå dele af huslejestigningerne, men ikke det hele.

En 'guldgrube' Beboerne har søgt hjælp i sagen i organisationen Danske Lejere. Og her er driftsleder Jørgen Dyrholm Jensen ikke overrasket over sagen:

"Det er helt, som man kunne forvente - det er det, der er det absurde. Kommuner er generelt dårlige til at administrere deres boliger, men endnu dårligere til at sælge dem. De har slet ikke styr på, hvad der sker i sådan en proces. Det er en guldgrube for en køber at få fat i sådan noget her, hvor den, der sælger, har undervurderet værdien og slet ikke har nogen idé om de penge, der kan scores ved det her. Hvis politikerne reelt vidste, hvad der sker, så havde de aldrig udsat borgerne for det," siger han.

Jørgen Dyrholm Jensen mener, at Hillerød Kommune har forsømt at opregulere budgettet for Horsevænget-ejendommene siden 2006, og at ejendommene derfor nu kunne sælges til en for lav pris i forhold til den reelle værdi - og udlejer nu kan sætte huslejen op.

"Det er en gratis omgang for udlejeren - en omgang som Hillerød Kommune har lagt op til, at udlejeren kan inkassere. Der er jo regler, der beskytter lejerne, men den første varsling om huslejestigning er en indbygget katastrofe, som var indlagt i selve salgskomplekset," siger han og mener, at kommunen i stedet skulle have administreret boligerne fornuftigt og have ladet huslejen stige løbende.

"Så kunne boligerne både have bidraget positivt til kommunens økonomi og have været brugt til de mennesker, som har brug for en bolig, der ikke er hundedyr," siger han og lover, at Danske Lejere vil vende hver en sten i sagen for at undgå for stor en huslejestigning for beboerne.

I forhold til varsling nummer to, som handler om forbedringerne, kan der være elementer, som er rimelige, men Danske Lejere vil for eksempel gøre indsigelse mod, at lejerne skal betale for et solcelleanlæg, og mener også, at en del af arbejdet er vedligeholdelse.

"Ærgerligt at få ret" Det var et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative og Nye Borgerlige i byrådet, som i februar stemte ja til at sælge de 61 boliger på Horsevænget. Venstre undlod at stemme, mens SF og Enhedslisten stemte imod. Tue Tortzen fra Enhedslisten følger sagens udvikling nøje og ærgrer sig nu over, at beboerne har fået varslet huslejestigninger:

"Der er desværre sket det, som jeg forudsagde, da vi behandlede sagen, og det er da ærgerligt at få ret. Der er jo ingen, der køber sådan nogle ejendomme for beboernes skyld - men kun for at få afkast af deres kapital. Vi byggede de boliger for at have dem til folk, der er dårligt stillet, og vi skulle have passet på dem som på enhver anden ejendom. Lejerne skulle nok have betalt lidt mere i huslejen, og det svier nu, at vi har holdt huslejen så lav og solgt ejendommen for billigt," siger han.

Han kalder det 'tarveligt' af byrådet at sælge boligerne:

"Beboerne er virkelig kede af det, for det her er jo noget, der kan ødelægge deres liv. De er bange, og det er jo ikke ligetil at hverken forstå eller gøre noget ved for helt almindelige mennesker. Man har svigtet nogle af vores dårligst stillede borgere med fuldt overlæg," siger han.

Han mener nu, at kommunen må hjælpe beboerne:

"Nu må Hillerød Kommune tage ansvar og hjælpe beboerne med at få betalt indskud og give støtte til øget boligsikring. For en invalidepension stiger jo ikke, når huslejen gør. Det må lade sig gøre at hjælpe," siger han.

"Ærgerligt for beboerne" Borgmester Kirsten Jensen (S) kan godt forstå, at beboerne er kede af huslejestigningerne.

"Jeg kan godt forstå, at det er ærgerligt for beboerne. Det er selvfølgelig vigtigt, at stigningerne sker efter lovgivningens regler, og jeg kan se, at beboerne har søgt hjælp hos Danske Lejere for at undersøge grundlaget for disse varslinger," siger hun i et skriftligt svar til Hillerød Posten.

Hun afviser, at kommunen har solgt bygningerne for billigt, for de blev solgt til markedspris efter mæglervurderinger, fortæller hun.

Hun erkender, at kommunen kunne have valgt at lade huslejen stige gradvist de seneste år:

"Det kunne kommunen måske have gjort eksempelvis, hvis der var en begrundelse i den samlede ejendoms driftsudgifter, og der er tilfælde af stigninger, som afspejlede forbedringer, men en gradvis stigning ville jo netop have betydet stigende leje for borgerne," siger hun.

Huslejenævnet kan tage stilling til varslingerne, hvis beboerne gør indsigelse mod dem. Og hvis beboerne har brug for økonomisk hjælp til for eksempel at betale til et depositum, der stiger, kan de tage fat i kommunen, siger borgmesteren:

"Hvis beboerne hver især mener, de har brug for den hjælp, må de endelig henvende sig til en sagsbehandler i Hillerød Kommune".

Beboerne i Horsevænget stillede i august sidste år også forskellige spørgsmål om salget af Horsevænget til byrådet. Dengang svarede forvaltningen, at kommunen som udgangspunkt ikke har en genhusningsforpligtelse for borgere, der ikke kan betale huslejen på grund af en huslejestigning, men kommunen har en boligsocial forpligtelse over for visse grupper af borgere.

Kommunen svarede også dengang, at en udlejer kan varsle lejeforhøjelse, hvis udlejeren vælger at foretage energirenoveringer.

Horsevænget

Hillerød Kommune opførte i 1949-1962 boliger med 87 lejemål på Horsevænget 27 til 52. Heraf blev 61 solgt tidligere i år.

Det er kun muligt at få en bolig gennem Hillerød Kommunes boligsociale liste.

I 2017 kom det frem, at der var massive problemer med skimmelsvamp i omkring 51 af de 87 boliger. Siden 2018 har kommunen brugt over 32 millioner kroner på skimmelsvamprenovering, og nye udgifter er med blandt budgetforslagene for 2022-2025 i forhold til de boliger, kommunen ikke har solgt.

Kommunen har to sagsanlæg fra tidligere beboere, som er blevet syge af skimlen.