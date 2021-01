Se billedserie Problemer med biler, der ødelægger kommunens fodboldbaner, er ikke nye. Normalt sker det 1-2 gange om året i skolernes ferier, men under coronanedlukningen er problemerne vokset. Alene i den seneste måned er det sket fire gange. Foto: Hillerød Kommune

Kommunen raser: Hærværksmænd ødelægger fodboldbaner

Hillerød - 27. januar 2021 kl. 03:56 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Fire gange inden for den seneste måned er ukendte gerningsmænd kørt i bil ind på kommunens fodboldbaner og har smadret græstæppet. Det er sket to gange i Alsønderup, en gang i Nødebo og en gang i Gørløse.

- Det har været et udbredt problem tidligere, og det sker cirka en gang om året. Tidligere har det været i sommerferien eller i vinterferien, men på grund af corona sker det oftere i øjeblikket, og det er sket fire gange inden for den seneste måned. Folk må kede sig, siger sektionsleder i Hillerød Kommune Christiane Zibrandtsen.

Sten lægges i vejen Nu er kommunen gået i gang med at lægge sten ud langs banerne, så bilerne ikke kan komme ind på græsset.

- Vi har lagt sten ud nu, og det er vi jo ellers helst fri for at gøre. Det er en åndssvag omkostning, og så skal vi til sommer have folk ud og buskrydde manuelt med en trimmer rundt om stenene. På Sophienborgskolen har vi netop fjernet en del sten rundt om fodboldbanen, og vi har måtte lægge sten i Alsønderup og i Nødebo. Vi har ikke mulighed for at hegne det økonomisk, og det er heller ikke særlig æstetisk. I Gørløse er der en offentlig cykelsti ved banen, som skal sneryddes, og derfor har vi ikke samme muligheder for at lægge sten der. Det er rigtig ærgerligt, at der er behov det, siger Christiane Zibrandtsen.

Hen over vinteren er banerne lukket. Nu skal hullerne i banerne fyldes op, inden banerne skal tages i brug til foråret.

- Medarbejderne knokler bare, men det tager et års tid, før græsset har sat sig, når de har efterfyldt hullerne. Det kan spillerne selvfølgelig ikke vente på, så de spiller alligevel, selvom banerne egentlig ikke er klar til at tage belastningen. Det er rigtig ærgerligt, da vores medarbejdere lægger en stor ære i at gøre banerne så gode som muligt inden for den økonomiske ramme, siger Christiane Zibrandtsen.

Irriterende udgift Hillerød Kommune ved ikke, hvem gerningsmændene er, men hærværket er blevet meldt til politiet.

Det koster kommunen omkring 40.000 kroner i mandetimer og materialer at få udbedret skaderne på de tre baner.

- Det er virkelig irriterende. Det er jo skatteborgernes penge, vi skal bruge på det. Vi håber virkelig, at dem, der har gjort det, vil tænke over det, fordi de ødelægger det for så mange. De timer, som vi bruger på boldbanerne, ville vi ellers have brugt i for eksempel en institution, hvor vi kunne gøre det pænt og ordne ting, som vil spare tid om sommeren, så børnene kan bruge legepladserne længere tid