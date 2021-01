Kommunen overvejer at købe nedtællingsmoduler til busstoppesteder

Det er Region Hovedstaden, der har spurgt, om Hillerød Kommune er med på at splitte regningen på de 14 nedtællingsmoduler, der også bliver kaldt for 'countdown-moduler'. Prisen for de 14 moduler er samlet 290.000 kroner, hvilket vil sige, at kommunen skal spytte 145.000 kroner i kassen, hvis politikerne i udvalget beslutter sig for at købe modulerne.