Kommunen belønner forældre, der tager børn ud af institution under corona

Hillerød - 03. februar 2021 kl. 11:51 Kontakt redaktionen

Hillerød: Byrådet har besluttet at give en belønning til de forældre, som vælger at tage børn ud af børnehave eller vuggestue under corona.

Byrådet har nemlig i dag besluttet, at forældre kan få betalingsfri orlov fra den dagtilbudsplads man barn benytter. Muligheden for betalingsfrihed, gælder i perioden fra den 8. februar til den 30. april.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

For at mindske smittespredningen af Covid-19 er forældre blevet opfordret til at holde deres børn hjemme fra daginstitutioner og dagpleje. Hidtil har der været fuld betaling, men fra på mandag kan forældre få betalingsfri orlov fra pasningen.

- Mange forældre, som har haft mulighed for det, har holdt deres børn hjemme, og det er vi meget glade for. Derfor vil vi gerne give den mulighed, at man hvis man holder sit barn hjemme, ikke skal betale for pladsen den periode, man ikke bruger den, siger borgmester Kirsten Jensen i pressemeddelelsen.

Minimum 14 dage Man behøver ikke holde sit barn hjemme hele perioden fra 8. februar til 30. april, men det skal være minimum 14 dage ad gangen.

Vil man allerede have det fra på mandag, skal det registreres senest fredag. Alle forældre får i dag et brev om muligheden. I det brev er også et link, hvor forældrene kan registrere deres ønsker om orlov.

- Jeg er glad for at vi har kunnet nå til enighed om den her løsning. Mange forældre har undret sig over, at de har skullet betale fuld daginstitution, når de har holdt deres børn hjemme. Jeg synes, det er helt rimeligt, at de nu kan fritages for betaling, når de gør præcis det, vi beder dem om, siger formanden for Børne- og familieudvalget Peter Frederiksen i pressemeddelelsen.

Betalingsfriheden vil rent praktisk ske ved, at de kommende betalinger bliver mindre.

Men da det er en stor opgave at ændre betalingssystemet for alle institutioner i Hillerød Kommune, vil det tage noget tid, før alle betalinger er regulerede.

