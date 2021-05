Kommunen regner med at kunne etablere cirka 40 nye parkeringspladser for enden af Slangerupgade. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Kommunen arbejder videre med nye muligheder for parkering

Nye, gratis parkeringspladser i Slangerupgade er kommet et skridt nærmere at blive til virkelighed - og kommunen arbejder på flere andre tiltag, som skal gøre det nemmere at parkere i Hillerød

Hillerød - 01. maj 2021 Af Mette Dolmer Thygesen

Arbejdet med at skaffe flere pladser til at stille bilen, når man handler eller går på café i Hillerød, fortsætter.

Kommunen fortsætter blandt andet arbejdet med at etablere nye, gratis langtidsparkeringspladser for enden af Slangerupgade ned mod Roskildevej.

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget fik forleden en status på projektet, og det ser nu ud til, at der kan blive plads til at anlægge 40 nye p-pladser langs med Slangerupgade. Politikerne har ønsket, at så mange træer som muligt skal bevares, når p-pladserne anlægges, og nu peger undersøgelserne på, at 35 træer - eller en tredjedel af træerne i området - skal fældes.

"Fornuftig parkeringsplads" Det var udvalget tilfreds med, siger formand Dan Riise (V):

"Det er glædeligt, at det kan lade sig gøre at lave en fornuftig parkeringsplads og bevare meget af det grønne. Det havde vi håbet, og det viser sig nu, at det kan lade sig gøre, så det var udvalget begejstret for".

En grøn p-plads Området er omfattet af en lokalplan, hvor der ikke må etableres p-pladser. Men hvis p-pladserne kan etableres næsten udelukkende på vejen, og der ikke skal fældes for mange træer, forventer forvaltningen, at kommunen kan nøjes med at sende sagen i høring hos de berørte naboer. Rådgiveren har derfor skitseret en plan, hvor p-pladserne anlægges som vinkelrette p-båse på vejen anlagt med græsarmering - altså med et slags net der kan vokse græs op af.

Så kan p-pladserne anlægges for lidt under en million kroner, vurderer forvaltningen.

"Det er et super aktiv for byen, at vi kan få lavet p-pladser der. Det her bliver en af de grønneste p-pladser, vi har, og jeg ser gerne, at vi får lavet flere p-pladser om, så de også bliver mere grønne," siger Dan Riise.

Udnytte tomme p-pladser Udover p-pladserne i Slangerupgade arbejder kommunen også videre med at kunne udnytte p-pladser ved private virksomheder og uddannelser bedre, hvis de står tomme om aftenen og i weekenderne. Det kan for eksempel være p-pladsen ved Sosu-uddannelsen på Munkeengen, hvor hverken studerende eller undervisere skal parkere i weekenderne.

"Det ville være rigtig smart, hvis vi kan bruge de pladser, som ellers står tomme rundt omkring. Sosu-skolen er godt eksempel, for der er ofte ikke et øje mellem fredag eftermiddag og mandag morgen, og det kunne være fantastisk, hvis vi kunne bruge de p-pladser til de handlende i byen," siger Dan Riise.

Visitors-system Forvaltningen er i dialog med firmaet Visitors, som arbejder for andre kommuner med at udnytte de private p-pladser bedre. Visitors har et digitalt værktøj, som kan stille en række private og reserverede kommunale p-arealer, som alligevel står tomme, til rådighed for offentligheden.

Visitors har tilbudt at hjælpe Hillerød Kommune med at kortlægge potentialet for en bedre udnyttelse af p-pladser, og det ser både forvaltningen og politikerne positivt på, da det er meget dyrt at etablere nye p-pladser.

"Det er en god idé at kigge på det her, og nu ser vi, om det system kan bruges til noget - bredt ud i byen," siger Dan Riise.

P-system Derudover arbejder kommunen med forsøget med parkeringslicenser i Bakkegade. Pilotprojektet kører frem til juli, hvorefter det skal evalueres.

Desuden arbejder kommunen videre med at indføre et system, som kan vise bilisterne frem til ledige p-pladser i bymidten. Tidligere undersøgelser har nemlig vist, at der er masser af ledige p-pladser i Hillerød hos de private aktører, mens der er rift om de kommunale p-pladser, hvor prisen er lavere.