Kommunen advarer mod ande-fodring i Slotssøen

Det er skidt for både ænder, sø og mængden af rotter at fodre ænderne med brød. Det skal nye skilte oplyse om

22. juli 2021

Mange tager deres børn eller børnebørn med på tur til Frederiksborg Slotssø med en pose aflagt toastbrød og hygger sig med at se ænderne snadre i de afrevne brødstumper.

Men det har faktisk store konsekvenser for naturen at smide brød til ænderne - og nu sætter Hillerød Kommune nye skilte op både ved slotssøen og Teglgårdsøen i håb om at få folk til at tænke sig om, inden de smider brødkrummer til fuglene.

"Flere borgere har været bekymret for, om vores ænder bliver overfodret, og om det er med til at forværre den økologiske tilstand i søen. Det er der god grund til. Det er ikke forbudt at fodre ænderne, men vi vil med disse skilte gerne sende et signal om, at man skal tænke sig godt om," udtaler formanden for Natur, Miljø og Klima-udvalget Louise Colding (S) i en pressemeddelelse.

Tiltrækker rotter Der har da også kørt en debat om fodringen af ænder ved slotssøen i Facebookgruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by'. Her skrev en kvinde forleden, at hendes hund var lige ved at blive bidt af en rotte, som løb rundt, da de gik tur ved slotssøen ved Torvet.

Det fik flere til at skrive, at man skal undlade at fodre ænderne, som sagtens selv kan finde føde i søen - for så vil der være færre rotter.

Hillerød Kommune giver borgerne ret:

"Når man fodrer, kommer der flere ænder og fugle til, end søen kan klare. Det forstyrrer og ødelægger hele økosystemet. Rotter er heller ikke blege for at tage del i middagen," skriver kommunen - og opfordrer til, at man kontakter kommunen så hurtigt som muligt, hvis man ser rotter.

Tykke og usunde Men kommunen advarer også om, at brødfodringen af ænderne er skidt for naturen på rigtig mange måder:

"Det er hyggeligt at fodre ænder, men konsekvenserne på den lange bane for vand, dyr og planter er store. Ænderne kan ikke tåle den ekstra mad, især brød, som bliver kastet ud til dem. De bliver tykke og usunde. De får en falsk mæthedsfornemmelse, så deres instinkter til at finde den føde, de faktisk har brug for, sættes ud af spil," skriver kommunen.

For mange fugle Ænder elsker mad, men de tænker sjældent på de langvarige konsekvenser for hele søens økosystem og deres eget helbred, som fodringen har.

"De har ikke en stop-knap. Når ænderne får mad af mennesker, kommer der flere ænder og fugle for at tage del i måltidet. Det bliver en unaturligt stor flok fugle, som søen ikke "har plads til". Den ekstra mad ender som ekstra næring i vandet gennem rester og unaturligt mange ekskrementer. Ænderne tilfører derfor mere næring til søen, end de ellers ville have gjort, og det ødelægger søens naturlige næringsstof-kredsløb. Vandet bliver grønt af alger, og det får bundplanter til at dø. Det vil skabe iltmangel, så fisk og andet liv ikke længere vil kunne overleve i vandet," skriver kommunen.

Masser af føde i søen Ænderne kan sagtens selv finde mad, understreger kommunen:

"Søen har masser af føde til den naturlige bestand af ænder og fugle, som søen originalt "har plads til". Fuglene kan sagtens selv finde den føde, de har brug for - også om vinteren. Den føde, søen tilbyder, er næringsrig og det sundeste for ænderne at spise. De får den korrekte næring for at vokse og leve, og søen får ikke tilført ekstra næring udefra. Det opretholder et sundt økosystem til glæde for alt liv".

Brødfodringen kan tiltrække så mange ænder, at det kan blive farligt for ænderne, som kæmper om hunnerne. Der dukker også flere måger og krager op, og det skaber uro og voldsom adfærd mellem fuglene, som alle gerne vil have mad.

Flere skilte Kommunen har sat to illustrative infoskilte op, et ved Torvet og et ved Posen. Derudover er der sat en række små symbolskilte op med en streg over en hånd, der fodrer fugle. De er sat op ved Slotssøen og Teglgårdssøen på steder, hvor der færdes mange mennesker, der taler forskellige sprog.

Kommunens ansatte håber dermed, at folk vil nyde søernes liv uden at fodre ænderne:

"Vær med til at passe på søen og dens liv: Undlad at fodre ænderne," lyder det.