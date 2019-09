Se billedserie Hillerød Kommune overvejer at oprette et internt vikarbureau, så der er kendte vikarer, som kan træde til i ældre- og sundhedssektoren. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kommune vil lave eget vikarbureau Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune vil lave eget vikarbureau

Hillerød - 16. september 2019 kl. 05:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremfor at hyre vikarer fra eksterne vikarbureauer, overvejer Hillerød Kommune nu at oprette et internt vikarbureau med vikarer inden for ældrepleje og sundhed.

- Vi har gjort os mange tanker, for det er en stor beslutning at få oprettet et internt vikarbureau. I udvalget er der fuldstændig fælles fodslag på, at vi kan øge kvaliteten på området på denne måde, siger Christina Thorholm (R), formand for omsorg- og livskraftudvalget.

Hun forklarer, at der er flere fordele for kommunen og borgerne ved at have et internt vikarbureau.

- Vikarerne vil i højere grad kende den måde, vi arbejder på, og vores medarbejdere vil blive mindre arbejdsbelastet, fordi de ved, at vi har det her vikarbureau. Samtidig kan det skabe en bedre kontinuitet hos borgerne, som i højere grad vil møde de samme ansigter, siger udvalgsformanden.

Sidste år betalte Hillerød Kommune 24,4 millioner kroner for at købe sig til ekstern vikarbistand. Christina Thorholm forventer dog stadig, at kommunen skal bruge penge på vikarer, også selvom kommunen har sit eget vikarbureau.

- Vi kommer også til at bruge mange penge i fremtiden, for både ved rekruttering, hvor der kan være et slip mellem, at den ene holder op, og den næste starter, ved langtidssygefravær og i ferieperioder, kan det være nødvendigt at kalde vikarer ind, siger Christina Thorholm, som ikke lægger skjul på, at personalet på kommunens plejecentre er hårdt spændt for.

- Det er klart, når vi taler med medarbejderne og lederne af plejecentrene, at der er fokus på, at de gerne vil have en høj faglighed og gøre det så godt for borgerne som muligt. Men der er et stort pres i dagligdagen, og når nogle er syge eller har ferie, så er der ikke meget tid til at gøre meget mere end det, der skal ordnes. Vi ønsker, at livet også skal kunne leves på vores plejecentre, og derfor er det enormt vigtigt at bevare de ressourcer, der er, for ellers bliver det rundepleje, hvor der er mindre tid til at tage individuelle hensyn.

Og selv om det kan synes voldsomt at etablere et internt vikarbureau, kan det ikke løses med at rekruttere flere fastansætte, siger Christina Thorholm.

- Vi har diskuteret, om man ikke kunne fastansætte nogle flere, for debatten om, at sosu-hjælpere og sosu-assistenter ikke kan få fuld tid, fylder jo også meget. Men vi kan ikke have alle på 37 timer, for så kan vi ikke dækket ind på de tidspunkter, hvor der er spidsbelastning. Det er ikke muligt med den økonomi, vi har, fordi vi ikke kan udnytte ressourcerne bedst muligt, hvis medarbejderne er ansat på fuld tid, siger hun.