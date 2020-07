Hillerød Kommune har vedtaget en klimastrategi for at gøre sit for at mindske den globale opvarmning. Foto: Janne Mulvad

Kommune vil have fossilfri transportsektor i 2050

Hillerød Byråd har vedtaget en ny klimastrategi med titlen 'Sammen om klimaet' sammen med en klimahandleplan for de første 2 år. Klimastrategien sætter retningen for, hvordan kommunen begrænser udledning af CO2.

Den lokale strategi mod den globale opvarmning sætter med sin vision og fire fokusområder retningen for, hvordan kommune og befolkning sammen skal fortsætte arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser i Hillerød Kommune.

- Den globale opvarmning er en stor fælles udfordring, som vi sammen skal være med til at finde løsninger på og arbejde sammen om. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu har vedtaget en ny klimastrategi, som vil bringe os et stort skridt videre i arbejdet med at begrænse CO2-udslippet fremover. Og hver eneste af os kan yde vores bidrag - virksomheder, kommunen og borgerne, siger formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen.