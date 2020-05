Det er Thomas Elong (V), der er ophavsmand til forslaget om, at kommunen skal give caféer og restauranter lov til at brede sig lidt og have mere plads til udeservering, nu hvor der skal være mere plads mellem gæsterne på grund af corona. Foto: Allan Nørregaard

Kommune vil give spisesteder mere plads til at servere ude

- Den afstand, som restauranterne skal sikre, kommer til at påvirke det økonomiske grundlag for de restauranter og caféer, der nu langt om længe kommer til at åbne, rigtig meget. Jeg vil ikke kloge mig på, hvad det kommer til at betyde for den enkelte, men jeg er helt sikker på, at det her forslag giver mulighed for, at de kan få et indtjeningsgrundlag, og at det vil skabe mere hygge og liv i vores by, når vi endelig åbner igen, siger Thomas Elong (V), der er ophavsmand til idéen.

Der skal være god plads mellem gæsterne, når restauranter og caféer kan genåbne fra på mandag. Nu vil Hillerød Kommune give spisestederne mere plads til udeservering ved at dispensere midlertidigt for reglerne om udeservering.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her