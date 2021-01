Det glæder byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø), at der formentlig er 100 nye nyttehaver på vej på Kulsviervej i østbyen. Modelfoto Foto: petrle - stock.adobe.com

Kommune undersøger muligheden for at lave flere nyttehaver

Der er måske 100 nye nyttehaver på vej på Kulsviervej

Hillerød - 01. januar 2021 kl. 11:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der skal være flere koloni- og nyttehaver i Hillerød.

Det er politikerne i byrådet enige om, og de har derfor frigivet 300.000 kroner, der allerede var afsat i budgettet, til at undersøge mulighederne for at etablere op mod 100 nyttehaver på et område ved Kolonihaveforeningen Kana på Kulsviervej.

Og det glæder byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø), der er ophavsmand til forslaget om flere nytte- og kolonihaver i Hillerød.

"Jeg synes, det er vigtigt, at folk, der bor i lejlighed, har mulighed for at have et stykke jord. Nogle bruger det som et fristed, hvor de kan tage hen og slappe af, og andre bruger det til at dyrke grøntsager, og jeg tror, at det er sundt for mennesker - og i særdeleshed for børn - at se tingene gro og lære, hvor grøntsagerne kommer fra" siger Tue han til Hillerød Posten.

Det forventes, at Hillerøds befolkningstal vil stige med flere tusinde borgere de kommende år, og mange af de nye borgere, der kommer til byen, flytter ind i nybyggede lejligheder.

"Med de mange gode lejligheder, der bygges i bymidten, er det vigtigt at vi giver beboerne mulighed for at komme ud i det fri. Derfor er det godt, at kommunen nu endelig kommer i gang med at planlægge de næste 100 nyttehaver i østbyen. De kan forhåbentlig være klar i 2022 - bedre sent end aldrig," lyder det fra Tue Tortzen.

Vil have flere Og han har et ønske om, at der kommer endnu flere nytte- eller kolonihaver i Hillerød.

"Ved dette års budgetforhandlinger vil Enhedslisten arbejde for, at der udlægges et lignende område i vestbyen, hvor der jo også bygges rigtig mange etageboliger. Efter vores mening skal det hvert år bedømmes, hvor stort behovet for koloni- og nyttehaver er," siger Tue Tortzen.

Forvaltningen har vurderet, at der er størst efterspørgsel efter nyttehaver i Hillerød i øjeblikket.

Til forskel fra kolonihaver, hvor man må opføre et lille hus, man kan overnatte i, må man kun bygge mindre havehuse, redskabsskure og lignende på en nyttehave-grund, og huset må ikke benyttes til egentlig beboelse men kun til lejlighedsvise ophold, når haven skal passes. For at leje en nyttehave er det en betingelse, at man ikke har egen have i forbindelse med sin bopæl eller et sommerhus.

