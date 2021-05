Planerne om et salg af lejlighederne i Horsevænger har længe gjort lejerne utrygge, og den utryghed fortsætter, nu hvor salget er gennemført, fortæller formand for beboerrepræsentationen, Marianne Jellesmark (th). Foto: Allan Nørregaard

Kommune sælger boliger for 46 mio.

Pengestærk investor overtager kommunens nedslidte lejeboliger.

Hillerød - 29. maj 2021 kl. 07:17 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En stor del af Hillerød Kommunes udlejningsboliger på Horsevænget er blevet solgt for 46,5 millioner kroner.

Det viser en delvis aktindsigt i købsaftalen mellem Hillerød Kommune og en ikke offentliggjort køber. Frederiksborg Amts Avis erfarer dog, at det er selskabet Elverhøj Investment Group, der har købt Horsevænget 27-45, i alt 61 lejemål, og at den nye ejer overtager ejendommene på tirsdag den 1. juni.

Elverhøj Investment Group er ejet af Jannick Andersen, og ejer en række udlejningsejendomme, ifølge sin egen hjemmeside cirka 320 lejemål. Selskabet skriver, at det har som mål at opkøbe 1-2 ejendomme om året henover en 5-årig periode, ejendomme som sættes i stand ved fraflytning og genudlejes, fremgår det.

Elverhøj Investment Group havde i regnskabsåret 2019-2020 et overskud på 33 millioner kroner, og en egenkapital på 170 millioner kroner, fremgår det af selskabets regnskab.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at kontakte Jannick Andersen for at høre mere om planerne i Hillerød, men det har ikke været muligt at få kontakt.

Opgav andelsforening De 61 lejeboliger var sat til salg hos erhvervsmægleren Nordical med en prisindikation på 50 millioner kroner, og efter et udbud i to omgange lykkedes det altså Hillerød Kommune at finde en køber af de billige lejeboliger.

Ifølge salgsmaterialet er der årligt lejeindtægter fra de 61 lejligheder på 1,9 millioner kroner, og det første år kan man forvente en forrentning på 1,6 procent, hvis man køber lejlighederne for 50 millioner kroner.

Beboerne har fået tilbudt at købe boligerne ved at stifte en andelsforening.

Men det har aldrig været realistisk at det kunne ske, lyder det fra Marianne Jellesmark, som er formand for beboerrepræsentationen i Horsevænget - frem til mandag, hvor beboerrepræsentationen nedlægges.

- De folk, der bor her, har ikke muligheden. Enten fordi, de er på en form for overførelsesindkomst eller flygtningehjælp, eller bange for, at den skinreparation, der er foretaget, langt fra er god nok, og slet ikke vil gå ind i det her, siger hun, som ellers gjorde et tappert forsøg og sendte breve ud til beboerne i de cirka 48 lejligheder, der i dag er lejet ud.

- Jeg fik 24 svar. 10 eller 11 ville købe. Men man skal være 60 procent af lejerne for at kunne stifte en andelsboligforening. Én beboer ud over mig meldte sig til at engagere sig i at stifte andelsforeningen. Så jeg lagde den ned lige med det samme, siger hun.

Forudser stigende husleje Marianne Jellesmark har tidligere i Frederiksborg Amts Avis udtrykt bekymring over udsigten til at lejlighederne blev solgt, da hun mener at huslejen vil stige. Nu, hvor der er en køber på banen, som altså giver 46 millioner kroner for lejlighederne, er hun kun mere bekymret.

- 46 millioner kroner er mange penge. Derudover vil det kræve en masse ekstra at føre de boliger op til en fornuftig standard. Der er dårlige vinduer, dårlige døre og ingen isolering. Og lejeprisen vil følge med, siger hun, og henviser til, at muligheden for at hæve huslejen gennem renoveringer eksisterer inden for byfornyelsesloven.

- Vores husleje kommer til at stige markant. Den ret har nye ejere. Og det har byrådet fortiet. Samtidig med, at de skriftligt har meddelt os, at de ikke vil hjælpe de folk, der bliver hjemløse, fordi de ikke betaler deres husleje, siger hun.

Smalt flertal bag salget Beslutningen om at sælge lejlighederne blev truffet på et lukket møde i byrådet i februar, hvor det var et smalt flertal, bestående af de i alt 13 medlemmer af S, Radikale, Konservative og Nye Borgerlige, der stemte for salget. Enhedslisten og SF stemte imod, mens 11 medlemmer af Venstre undlod at stemme. Klaus Markussen (V) siger til Frederiksborg Amts Avis om Venstres holdning:

- I Venstre synes vi, det er en underlig situation, at budgetforligspartierne ikke kan stå sammen om beslutningen om salget af Horsevænget. Samme partier, som ikke kan finde sammen om et salg af Horsevænget, vil gerne stå sammen om, hvordan indtægterne for salget skal anvendes og i den sammenhæng vil Venstre ikke blive inviteret med til forhandlingerne. Derfor synes vi, at budgetforligspartierne selv måtte afgøre sagen og derfor undlod Venstre at stemme ved byrådets behandling af sagen.

