Kommune lukker legepladser og træningsstativer

Først blev kommunens legepladser ved børnehaver og skoler lukket. I weekenden var det naturlegepladsen Eghjorten, der lukkede, og nu er de øvrige kommunale legepladser også blevet lukket for at forhindre spredning af coronavirus i samfundet.

- Vi har valgt at lukke de offentlige legeplader i lighed med sundhedsministerens opfordring til at afspærre fitnessredskaber i det offentlige rum, fordi de er svære at holde rene, og vi frygter smitteoverførsel, siger pressechef Vibe Reetz i Hillerød Kommune.