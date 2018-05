Kommune klar til miljøkompromis

Boligerne på Åmosevej opføres som KAB?s koncept om Almen+ boliger. Illustration: Vandkunsten

Hillerød - 27. maj 2018 kl. 07:32 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune vil give boligprojekt dispensation for kommunens krav om opsamling af regnvand fra tage.

Et krav, der blev indført for seks år siden, da politikerne i Hillerød skrev ind i kommuneplanen, at alle nye byggeriet skal forsynes med at anlæg, der opsamler regnvand, så det kan bruges til tøjvask og toiletskyl, og dermed spare på grundvandet.

Nu vil kommunen gøre det nemmere at få dispensation, og samtidig fritage KAB's kommende boligbyggeri Almen+ på Åmosevej for reglen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Boligselskabet planlægger at opføre cirka 74 almene boliger på den nuværende grusparkering midt i byen. Men det kan ikke betale sig at opsamle regnvandet og bruge vandet i vaskemaskiner og toiletter i projektet, lyder det fra KAB.

Bygningernes arkitektur betyder nemlig, at der ikke er nok tagflade til at opsamle vand nok til behovet. Derfor vil man ofte skulle supplere med drikkevand, når beboerne skal på toilettet og vaske tøj, og dermed ryger den økonomiske gevinst, som ellers kan fås hvis man bruge det gratis regnvand i stedet for drikkevandet.

- Af rent økonomiske årsager kan det ikke betale sig at etablere sådan et anlæg. Når man ser på levetiden af anlægget, er det først tjent hjem fem år efter, at vi skal have bygget et nyt. Så det er ikke rentabelt, siger Meik Keller, som er projektleder i KAB.

Byggeriet opføres desuden med tagpap, som i det første stykke tid misfarver vandet, og dermed kan det ikke bruges til at vaske tøj.

Meik Keller mener ikke, at husene skulle være tegnet anderledes for at kunne leve op til det kommunal miljøkrav.

- Det er den type byggeri, vi bruger i vores projekt Almen+, og det er den type byggeri, Hillerød Kommune har sagt ja til, siger han og fortsætter:

- Det er ikke fordi, vi ikke vil overholde miljøkravene. Men det er lykkedes at finde en helt optimal miljømæssige fremgangsmåde, siger han og henviser til planer om at omsamle regnvandet på anden vis og i stedet benytte det rekreativt i bebyggelsen.

Forslaget om dispensation kritiseres af Tue Tortzen (Ø), som selv var med til at få indført kravet om regnvandsopsamling. Han stemte som den eneste imod at ændre kommuneplanen, da forslaget for nyligt var på dagsordenen i Natur, Klima og Miljøudvalget.

- Det er jo ikke en ekstraudgift, der er kommet ud af den blå luft. De har givetvis kalkuleret med at lave anlægget, men byggeriet er blevet dyrere, som alt gør for tiden, og så har de fået øje på muligheden for at sløjfe regnvandsanlægget. Men det kan de bare ikke, for det skal man lave, når det er nyt byggeri, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

De nuværende regler gør det muligt at dispensere for kravet, men ifølge Tue Tortzen er det ikke nemt at få dispensation, og derfor mener han, at kommunen er på vej ud i en problematisk forskelsbehandling.

Han oplyser, at både Lærkeparken, som lige nu bygger nyt, og bygherren bag nybyggeriet på hjørnet af Hostrupsvej og Hansensvej, forgæves har søgt om dispensation for reglen. Og så skal KAB heller ikke slippe, mener Tue Tortzen.

- Man siger nej til alle andre, der beder om dispensation. Så her har vi en helt konkret sag, hvor man ønsker at fremme en sag, fordi man vil hjælpe en bygherre i nød. Og så vil man gøre det til en hel generel lempelse af noget, som en masse borgere har betalt til, siger han og fortsætter:

- Vi har jo vedtaget det fordi, vi skulle spare på grundvandet. Det er en politisk beslutning, som jeg ikke synes, vi skal lave om. I dag kan vi købe drikkevand til 15 kroner pr. kubikmeter. Hvis vi skal købe det i butikkerne koster det 5000 kroner pr. kubikmeter. Det er det, vi forsvarer, siger han.

Et flertal i økonomiudvalget godkendte onsdag, at sende i høring at kommuneplanens rammebestemmelser omformuleres, sådan at kravet om, at tagvand skal bruges til toiletskyl og tøjvask kan fraviges, »hvis byrådet vurderer, at væsentlige miljømæssige, tekniske eller arkitektoniske forhold er uforenelige med anvendelsen af vand fra tage til toiletskyl«.

I dag hedder bestemmelsen at kravet kan fraviges »hvis bebyggelsen opføres med grønne tage, eller hvis særlige arkitektoniske forhold nødvendiggør, at der anvendes materialer, som er uforenelige med anvendelsen af vand fra tage til toiletskyl«.

Et flertal i Økonomiudvalget sendte også lokalplanen, der giver dispensationen til KAB, i høring. Beslutningerne skal også gennem byrådet på onsdag den 30. maj.

Borgmester Kirsten Jensen siger:

- I det her store byggeri opfatter jeg det som, at det er økonomisk hårdt at leve op til de krav, vi stiller. Lige nu stiger byggepriserne. Og de har problemer med at få økonomien til at passe, så de har bedt om at få dispensation. Vi skal finde en løsning, så byggeriet kan opføres. Det har stor betydning for Hillerød at få bygget boliger, som mennesker kan flytte ind i, siger borgmesteren.

Hun understreger, at KAB er indbudt til Natur, Klima og Miljøudvalgets næste møde, hvor de skal fremlægge, hvordan de alligevel vil lave et projekt, der passer på miljøet, selv om de opgiver at bruge tagvandet i toiletter og vaskemaskiner.

- Det er ikke den politiske mening, at man skal slække på miljøkravene. Hele humlen i denne sag er at tage miljøhensyn. Så vi skal finde ud af, om man på en anden måde kan forsinke regnvandet, siger hun og fortsætter:

- Det er rigtig vigtig at vise, at vi holder den miljømæssige fane højt. Men hvis man kan nå vores mål på en anden måde, kan det overvejes, siger hun.

KAB oplyser, at selskabet stadig har planer om at opsamle vand fra tagene, men bruge det til at lave bassiner og kanaler i byggeriet, og i udendørs vandhaner, hvor man kan tappe vand til at vande blomster og planter med.

Under jorden på grunden ligger vandværkets gamle vandtanke, som KAB vil bruge i sit byggeri til at opsamle regnvand inden det ledes til offentlig kloak. Hermed vil man kunne skybrudssikre hele området ved Åmosevej, mener KAB.

- Det er det enestående ved netop denne sag, at der forefindes to eksisterende tanke der ovenikøbet viser at det er mere miljørigtigt at genbruge disse tanke end at de fyldes op og der etableres nye systemer. Hvis man tænker i bæredygtighed så har vi i samarbejde med arkitekter og rådgiver fundet den bedste model for miljøet, siger Meik Keller.