Kommune ignorerede skimmelsvamp i årevis

Hillerød - 24. marts 2018

Trods direkte advarsler fra Lejernes LO og en rådgivningsvirksomhed om fund af skimmelsvamp i kommunal lejlighed, gjorde kommunen i flere år intet for at fjerne svampen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I årevis har en familie i Hillerød uden held kæmpet for at få kommunen til at anerkende, at deres lejlighed i den kommunale bebyggelse Horsevænget var angrebet af skimmelsvamp.

Nu viser undersøgelser fra Teknologisk Institut, at lejligheden, ligesom en række andre lejligheder i Horsevænget, ganske rigtigt er ramt af skimmelsvamp. Indtil videre skal 30 ud af 30 undersøgte lejligheder renoveres, og beboerne genhuses.

I 2014 skrev Lejernes LO Nordsjælland til kommunen, at lejligheden tydeligvis var så alvorligt angrebet af skimmelsvamp, at det krævede »en kondemnering af lejemålet«.

Året efter fandt rådgivningsvirksomheden Goritas meget høje niveauer af levedygtige skimmelsvampesporer i luften i lejligheden. Det fik dog ikke kommunen til at skride ind.

- Man løber jo tør for penge til en advokat, der kan råbe op. De burde bare lytte til, hvad borgerne siger. Når de får en virksomhed til at undersøge det, og de bagefter intet gør, er det at lege med folks helbred, siger Martin Touré Thornfeldt Christensen.

Han er gift med den kvinde, der i 2010 flyttede ind i lejligheden med sine to børn på syv og ni år.

Kommunen oplyser, at den ikke har kunnet få adgang til lejligheden, men det afviser familien, der tværtimod oplyser, at den aktivt har forsøgt at få kommunen derud.