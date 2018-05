Se billedserie Støvflugt fra Nordisk Perlite til de nærmeste omgivelser - her rester af perlite i en bilforude - sker og af og til i Hammersholt. Foto: Allan Nørregaard

Kommune holder fast i støvkrav

Hillerød - 31. maj 2018 kl. 05:51 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er næppe nogen vej udenom for Nordisk Perlite i Hammersholt. Hillerød Kommune holder i hvert fald fast i påbuddet om hindring af støvflugt fra virksomheden - også efter at Nordisk Perlites advokater har kommenteret varslet om påbud.

Nordisk Perlite kan stadig vælge at anke afgørelsen, og dermed træder påbuddet ikke i kraft, før der er faldet en afgørelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Påbuddet omfatter 10 punkter, og Bech-Bruun Advokater, der fører sagen for Nordisk Perlite advokater, har kommentarer til fire af dem.

Det gælder bl.a. for vilkår 1, at »døre og porte skal holdes lukkede, medmindre der leveres råperlite.«

Her mener advokaterne, at døre og porte alene bør være lukkede, når der håndteres løst perlite indendørs.

»Det vurderes derfor at være et ganske urimeligt krav, at dørene konstant skal holdes lukkede, fx på varme sommerdage, hvor der ikke genereres støv og virksomhedens medarbejdere følgelig vil blive »stegt« indendørs.«

Advokaterne mener tillige, at kravet risikerer at stride med de arbejdsmiljøretlige regler for arbejdsrum.

Bech Bruun Advokater har ingen kommentarer til de punkter, der handler om, at lastbillad med perlite skal overdækkes, ligesom lastbiler til og fra matriklen skal fejes og børstes af for perlite eller befugtes for at forhindre støvflugt.

Samlet set vurderer Hillerød Kommune, at bemærkningerne fra Bech-Bruun Advokater ikke giver anledning til at omformulere eller ændre på de varslede vilkår.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor fire uger - senest 26. juni.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør Niels Knudsen fra Nordisk Perlite.