Kommune følger stadionkrav tæt

Hillerød - 03. juni 2019 kl. 05:31 Af Anna Törnqvist Jensen

Mens byrådet nu har godkendt at vælge basisløsningen for et nyt stadion, som indeholder en ny bane med banevarme og vandingsanlæg, et nyt lysanlæg, 50-60 toiletter under tribunen, nyt omklædningsområde, indhegning og adgangskontrol, ny kastebane til atletikklubben, video og en samlet tilskuerkapacitet til en pris mellem 30 og 40 millioner kroner, holder kommunen fortsat et vågent øje med forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Divisionsforeningen.

De to foreninger forhandler nemlig om Divisionsforeningens krav om, at der skal være plads til 4000 tilskuere på et 1. divisionsstadion, og udkommet af de forhandlinger kan få betydning for et nyt stadion i Hillerød.

På onsdagens byrådsmøde havde Jørgen Suhr (R) sågar stillet forslag om, at borgmester Kirsten Jensen (S) skulle rette henvendelse til KL og bede om at diskutere muligheder for at dispensere for kravet og få en status på forhandlingerne.

- I Radikale Venstre bakker vi op om de ambitioner, der er for Hillerød Stadion, sagde Jørgen Suhr og fortsatte:

- Der er dog noget, der har undret os, og det er de utroligt voldsomme høje krav til tilskuerkapaciteten, som Divisionsforeningen sætter til divisionsklubberne. Kravet er, at der minimum skal være plads til 4000 tilskuere, men sådan ser virkeligheden jo på ingen måde ud, sagde Jørgen Suhr, inden han nævnte gennemsnitstallene for den seneste sæson.

Ifølge Jørgen Suhr var der i 1. division i den seneste sæson 10 ud af 12 klubber, som havde under 1500 tilskuere i gennemsnit på hjemmebane.

Jørgen Suhrs forslag fik dog ikke medvind hos de andre partier, og viceborgmester Klaus Markussen (V) gav Jørgen Suhr en opsang med på vejen.

- Jeg vil give dig et godt råd: Benyt dig af, at du har en kollega fra dit parti som medlem af Økonomiudvalget. Denne her sag har været behandlet i både Idræts- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, og jeg mener, man skal kende sin besøgstid, og vi skal tage hinandens tid alvorligt. Det er jo ikke seriøst at komme rendende et par timer før byrådsmødet med et protokolforslag i en sag, som der er blevet arbejdet med en hel måned, sagde Klaus Markussen.

Morten Bille (NB), stedfortræder for Mette Thiesen, mente ikke, der er grund til at sætte ambitionsniveauet lavt.

- Vi snakker hele tiden om gennemsnittet, men man er nødt til ikke hele tiden at vælge laveste fællesnævner. Hvis man skal være ambitiøs, skal Hillerød jo også spille i superligaen, og så kommer der nogle helt andre krav, sagde han.

Borgmester Kirsten Jensen (S) slog fast, at forhandlingerne allerede indgår i kommunens arbejde med helhedsplanen for et nyt stadion.

- Jeg ved, at det har været en del af hele forberedelsen til denne her sag, og det vil vi naturligvis fortsætte med at følge med i, for det har stor betydning for sådan et projekts udformning, sagde hun.

Rikke Macholm (SF) gjorde opmærksom på, at der kan gå lang tid, før spaden kommer i jorden ved stadion.

- Det er jo ikke så ligetil, for var vi en meget rig kommune, skulle vi da gå i gang med det samme, men nu er vi desværre ikke en meget rig kommune, og forslaget om nyt stadion stiller sig i kø sammen med andre rigtig gode forslag. Vi skal ikke stikke folk blår i øjnene, så de tror, at nu hvor byrådet siger ja til denne her helhedsplan, så kan vi bygge i morgen, sagde hun.

Jørgen Suhr endte med at tage sit forslag af bordet, mens formanden for Idræts- og Sundhedsudvalget Hanne Kirkegaard (V) understregede, at der hverken skal bygges for stort eller for småt.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ikke ønsker at lave noget, som er for småt, og at vi heller ikke vil lave noget, som er så stort, at det står gabende tomt. Vi vil fremfor alt gerne lave et beslutningsgrundlag, som er så gennemarbejdet som muligt, sagde hun.