Kommune flytter rundt på ansatte: Jurister skal passe børn

Hillerød - 18. april 2020 kl. 05:09 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jobkonsulenter og jurister. Tandplejere og bibliotekarer. Sekretærer og pressemedarbejdere.

Når institutioner, skoler og sfo'er i næste uge igen slår dørene op for børn efter at have været coronalukket, så vil det faste personale blive bistået af 112 medarbejdere, der normalt har andre opgaver i Hillerød Kommune.

- Vi har trukket vod gennem alle kommunens områder, og alle afdelinger bidrager i større eller mindre omfang, forklarer kommunaldirektør i Hillerød Kommune Erik Nygreen, der desuden nævner rådgivere, kulturfolk og ansatte i by- og miljøafdelingen, som nogle af dem, der har meldt sig til at hjælpe i dagtilbuddene. Det er der brug for for at undgå spredning af coronavirus.

- Det pædagogiske ansvar ligger stadigvæk hos de medarbejdere, vi har i institutionerne, men vi har brug for hjælp, for vi skal til at drive dagtilbud på en helt anden måde end før. Der er så mange nye ting, vi skal gøre, siger dagtilbudschef Rikke Pihl Terkelsen.

Hjælpe med hygiejne De over 200 nye hænder skal være med til at fylde et behov, der ifølge Erik Nygreen svarer til 73 fuldtidsstillinger. Det er vel at mærke oveni, at kommunen ansætter 68 pædagogmedhjælpere.

De skal være sammen med børnene, der bliver spredt over et større areal og i mindre grupper. Her skal de sørge for, at de mange coronabetingede retningslinier bliver overholdt. Det forklarer Børne og Ungedirektør Lisbeth Rindom.

- De skal være med til at sikre, at vi kan understøtte de gruppeopdelinger, vi skal lave, og de skal hjælpe med hygiejne, håndvask og at holde afstand, siger hun.

Ifølge Rikke Pihl Terkelsen skal de nye børnepassere derudover løse opgaver som at læse højt, spille fodbold, lave bål og dække bord sammen med børnene.

Hun forventer ikke umiddelbart, at de for eksempel skal skifte børnene, det gør de faste medarbejdere. Men hvis der er en med børneerfaring, så ser hun ikke noget til hinder for, at de tager den opgave på sig.

Pas på tonen Af de 112 medarbejdere har de fleste kun erfaring med at passe egne børn, men der er også tandplejere, sundhedsplejersker og ppr-pædagoger, der vant til at have med børn at gøre.

De kommunalt ansatte, der nu rokerer ud i primært dagtilbuddene, har så vidt muligt mødtes med deres nye midlertidige ledere i institutionerne fredag.

Her er de blevet introduceret til hygiejnereglerne, og hvordan de arbejder med børnene.

- Det er vigtigt, at de er meget anerkendende. De møder børn, der har været væk i fire-fem uger, og som kommer tilbage til en verden, der helt anderledes. Det kan se meget restriktivt ud, og det er det også, så derfor er det meget vigtigt, at vi passer på vores tone og omgangsform med børnene, så det bliver trygt for dem at være der, siger Lisbeth Rindom.

De to direktører roser desuden medarbejdernes evne til at omstille sig så hurtigt.

- Vi er dybt taknemmelige og glade for, at så mange har vist sig at være omstillingsparate. Det vidste vi godt om vores fantastiske kollegaer, men det her bekræfter, at den største udfordring er organisatorisk lige nu, og det skal og vil alle bidrage til, siger kommunaldirektør Erik Nygreen.

Arbejde ligger stille Nogle af de kommunale medarbejdere har haft meget lidt at lave, det gælder for eksempel bibliotekarer, men for størstedelen er der tale om, at de sætter deres normale arbejde på pause for en stund, og en begrænset del af deres arbejde så ligger stille, forklarer kommunaldirektøren.

De fleste af de 112 ansatte vil bruge timer og enkelte dage i løbet af ugen i institutionerne for så stadig at arbejde med deres vanlige opgaver resten af tiden.

